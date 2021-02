AKTUÁLNE: Núdzový stav sa opäť predlžuje. Vláda nakoniec rozhodnutie odobrila

V posledných dňoch sa témou stal práve núdzový stav a jeho ďalšie pokračovanie. Plénum totiž musí podľa nedávno schválenej legislatívy odobriť vládou navrhované predĺženie núdzového stavu, a to najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti jeho predĺženia.

Vláda začiatkom mesiaca rozhodla, že núdzový stav sa predĺži od 8. februára o ďalších 40 dní. Potrebné však bolo, aby ho parlament odobril. Poslanci neskoro večer ukončili diskusiu aj druhý rokovací deň 24. schôdze. O návrhu diskutovali od stredy (24. 2.). Vystúpilo viac ako 20 rečníkov, viackrát aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a minister práce Milan Krajniak. Parlament dnes rozhodnutie odobril, núdzový stav sa predlžuje. Za hlasovalo 83 zo 113 prítomných poslancov, proti bolo 35.

Rozprava trvala dva dni, sprevádzali ju problémy

Prečo bol núdzový stav problém. Opozičný Smer-SD a nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho už pred pár dňami avizovali, že núdzový stav nepodporia. Niektorí poslanci zo Sme rodina sú v karanténe. Predseda parlamentu Boris Kollár v utorok 23. februára povedal, že s predĺžením núdzového stavu to vyzerá „natesno“. Včera však väčšina poslancov Národnej rady z klubu Za ľudí bola pripravená podporiť predĺženie núdzového stavu. Klub OĽANO bol v otázke podpory jednotný a avizovali, že budú hlasovať za.

Poslanci zo strany Za ľudí a SaS viedli okolo predlžovania diskusiu. Minulý týždeň Richard Sulík povedal, že nemôže garantovať, že za predĺženie budú hlasovať všetci poslanci strany. Mohol teda vzniknúť problém s nedostatkom hlasov. Predvčerom sa však SaS vyjadrila, že podporia v pléne predĺženie núdzového stavu. Súhlasia s vládou, že opätovné predĺženie núdzového stavu je legitímnym a nevyhnutným krokom. Šéfka poslaneckého klubu Anna Zemanová pripomenula, že otváranie prevádzok či kostolov nie je naviazané na núdzový stav.

Núdzový stav potrebujeme okrem iného na to, aby sme vedeli pomôcť klientom i zamestnancom zariadení sociálnych služieb. Vďaka núdzovému stavu môže štát doručiť zadarmo napríklad osobné ochranné pomôcky aj tým zariadeniam, ktoré zriaďujú neštátni zriaďovatelia, kraje či obce. V diskusii k predĺženiu núdzového stavu to v pléne vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Minister opozičným poslancom pripomenul, že núdzový stav vyhlásila pred rokom vláda Petra Pellegriniho v čase, keď nebol žiaden hospitalizovaný prípad, ani žiadne úmrtie v súvislosti s ochorením COVID-19.

Ak nebudeme mať núdzový stav , necháme ľudí napospas osudu

Ak nebudeme mať núdzový stav, necháme ľudí napospas osudu. V stredu to uviedla šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková v súvislosti so schváleným materiálom, ktorým vláda SR doplnila dôvody, prečo žiada parlament, aby odobril opakované predĺženie núdzového stavu.

“Keďže núdzový stav znamená predpoklad závažného zásahu do základných práv a slobôd, zaoberali sme sa pripomienkami poslancov a rozoberali sme bližšie dôvody, pre ktoré je to potrebné,” dodala ministerka. Vyhlásila, že vláda by v prípade nepredĺženia núdzového stavu stratila mandát na to, aby mohla zavádzať opatrenia, ktoré považuje za dôležité na predchádzanie šíreniu pandémie.

Materiál obsahuje aj štatistické dáta, ktoré súvisia s využívaním oprávnenia takzvanej hospodárskej mobilizácie v súvislosti so zariadeniami sociálnych služieb a nemocnicami. “Vyrovnávame sa tu podľa možností aj s takzvaným testom proporcionality. Na jednej strane má vláda chrániť zdravie a životy ľudí, na druhej strane nemá prijímať také opatrenia, ktorými by sme neprimerane zasahovali do práva na slobodu pohybu a práva zhromažďovať sa,” podotkla.