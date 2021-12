Nových príbehov o Harrym Potterovi vznikne viac: V hre sú seriály aj nové filmy, priznala riaditeľka Warner Bros.

S príchodom nového špeciálu zo sveta Harryho Pottera, ktorý vznikol pri príležitosti 20. výročia premiéry vôbec prvého filmu, zdá sa, štúdio Warner Bros. už nechce viac váhať nad novými rozšíreniami magického sveta J. K. Rowlingovej na veľkom plátne. S touto značkou majú v Hollywoode skutočne veľké plány a pre fanúšikov toho chcú pripraviť ešte viac.

Pri špecialitke Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, ktorú už 1. januára 2022 uvedie exkluzívne streamovacia platforma HBO Max, podľa výkonnej riaditeľky štúdia Warner Bros. nezostane. Ako Ann Sarnoffová nedávno uviedla, táto produkčná spoločnosť by toho zo sveta Harryho Pottera pripravila divákom ešte viac, píše web Screen Rant.

Nové projekty by mali vzniknúť nielen exkluzívne pre platformu HBO Max, s ktorou WarnerMedia úzko spolupracuje, ale aj na veľké plátna.

Projektov zo sveta Harryho Pottera bude viac

Okrem spomínaného špeciálu a ďalších dielov filmovej spin-off série Fantastické zvery (Fantastic Beasts), divadelnej hry Harry Potter a Prekliate dieťa (Harry Potter and the Cursed Child), ktorá si postupne razí cestu na doskách svetových divadiel a možného prvého hraného seriálu, by sme sa tak mali dočkať aj iných projektov. Všetko je ale zatiaľ len v raných štádiách debát so zainteresovanými osobami, najmä autorkou kníh J. K. Rowlingovou.

„Veľmi radi by sme priniesli viacero originálnych Harry Potter seriálov a pravidelne komunikujeme s J. K. Rowlingovou a jej tímom. Čokoľvek, čo totiž spravíme, chceme, aby zostalo verné kánonu a čarodejníckemu svetu a tomu, kto Harry je,“ uviedla Sarnoffová magazínu The Hollywood Reporter.

Chcú zostať verní pôvodným príbehom Rowlingovej

Je tak skvelé vedieť, že Warner Bros. chce fanúšikom priniesť viac, no zároveň nechce narušiť a zničiť nič z toho, čo už zo sveta čarodejníkov poznajú. Harry Potter je nevídaný klenot, ktorý v prvom rade nechcú nijak zničiť. Hľadajú preto tú správnu cestu, ako prípadné budúce projekty dobre uchopiť.

Najbližšie sa milovníci Pottera môžu tešiť na špeciál, v ktorom sa stretne pred kamerami po dlhej dobe nielen trojica hlavných hereckých predstaviteľov, ale aj väčšina ich hereckých kolegov. Spoločne na jednom pľaci budú spomínať na nakrúcanie najmä prvého dielu Harry Potter a Kameň mudrcov (Harry Potter and the Philosopher’s Stone), ale aj na to, čo im účinkovanie v populárnej sérii prinieslo a podobne.

V apríli 2022 sa potom tiež môžeme tešiť na tretí diel zo série Fantastické zvery: Tajomstvá Dumbledora (The Secrets of Dumbledore). Trailer k tejto snímke vydali tvorcovia vydali len pred pár dňami. Viac o ňom sa dočítate v našom článku na tomto odkaze.