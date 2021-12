Nový Grindelwald, návrat do Rokfortu a temné tajomstvá Dumbledora. Pozrite si prvý trailer na Fantastické zvery 3

Fanúšikovia kúzelného sveta Harryho Pottera dnešný deň očakávali ako žiadny iný v tomto roku. Po dlhých odkladoch naberá tretí film zo spin-off série reálne kontúry a práve na dnešok tvorcovia naplánovali premiéru vôbec prvého traileru k chystanému filmu Fantastické zvery: Dumbledorove tajomstvá.

Ako je už z názvu filmu jasné, v treťom filme spin-off série Fantastické zvery a ich výskyt (Fantastic Beasts and Where to Find Them) budeme odhaľovať temné tajomstvá Albusa Dummbledora, z čoho vyplýva, že fanúšikovia svetov Harryho Pottera sa opäť vrátia aj viac na Rokfort. To napokon potvrdil aj trailer, ktorý okrem iného ukázal aj to, ako bude vyzerať nový Grindelwald. Toho v predchádzajúcich filmoch stvárnil herec Johnny Depp, ktorý sa ale napokon stvárnenia tejto postavy kvôli osobným škandálom musel vzdať. Upútavku si môžete pozrieť nižšie.

Pozrieme sa do Rokfortu aj Brazílie

Fantastické zvery: Dumbledorove tajomstvá (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore) do kín po celom svete dorazia začiatkom apríla 2022. Rokfort a Británia však nebudú jediné územia, kam prostredníctvom nového filmu nahliadneme. Ako už je dlhšie známe, spoznáme aj čarodejnícke svety Brazílie, kde sa veľa častí chystaného filmu bude odohrávať. Nazrieť by sme mali do čarodejníckej školy Castelobruxo, ktorá sa nachádza v Amazonskom pralese a budova hradu je celá zo zlata a muklovia ju poznajú ako El Dorado.

Ďalší príbeh z pera J. K. Rowlingovej

O tom, že pôjde opäť o fantastický svet plný rôznorodej mágie a kúziel, snáď netreba ani polemizovať. O scenár sa opäť postarala autorka knižných predlôh J. K. Rowlingová, ktorej práve tieto filmy ponúkli priestor, ako ďalej milovníkom čarodejníckych príbehov vyrozprávať zložité dejiny dôležitých postáv hlavnej knižnej série.

Na režisérsku stoličku sa opäť posadil David Yates, ktorý má s Rowlingovej magickým svetom na plátnach kín už skutočne bohaté skúsenosti.

V hlavných úlohách pripravovaného filmu sa opäť objavia Eddie Redmayne (M.L.O.K. Scamander), Katherine Waterston (Tina Goldstein), Ezra Miller (Credence Barebone), Jude Law (Albus Dumbledore), Alison Sudol (Queenie Goldstein) a Dan Fogler (Jacob Kowalski). Jednou z nových tvárí bude herec Mads Mikkelsen, ktorý nahradil Johnnyho Deppa v úlohe Gellerta Grindelwalda.

Premiéra filmu Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore je naplánovaná na 7. apríla 2022. V rovnakom termíne snímku uvidíme aj v našich kinách, samozrejme, ak pandemická situácia dovolí.