Nový výskum prekvapil mnohých: Včely milujú konope, môže ich dokonca zachrániť

Problém týkajúci sa úbytku včiel trápi včelárov, ale aj odborníkov už celé roky. Bez včiel by totiž ľudstvo neprežilo a práve preto bola včela pred časom vyhlásená za najdôležitejšie stvorenie na Zemi. Môže konopa siata pomôcť problém s úbytkom včiel vyriešiť?

Vedci skúmali 23 druhov včiel

Ako informuje portál Forbes, zdá sa, že včely si obľúbili rastliny konopy siatej. Sú totiž bohatým zdrojom peľu, mohli by teda predstavovať pomoc v riešení závažného problému, a to postupného úbytku včiel. Konopa siata totiž väčšinou kvitne v období neskorého leta, približne od júla do septembra. Práve vtedy majú včely najväčší problém so zháňaním obživy, poľnohospodárske plodiny totiž v tom období ako zdroj potravy neposlúžia.

Do výskumu, ktorý sa zaoberal tým, či konopa siata môže poslúžiť ako zdroj obživy pre včely, sa ešte počas leta minulého roka pustili odborníci z univerzity v Colorade. Počas štúdie bolo zhromaždených až 2 000 včiel, medzi ktorými sa nachádzalo 23 rôznych druhov, vrátane včely medonosnej.

Ukázalo sa, že včely sa rastlinám konopy siatej nevyhýbajú, ba práve naopak, zdá sa, že ide o cenný zdroj obživy, ktorý pomôže včelám prežiť náročné obdobie bez dostupných poľnohospodárskych plodín, čo môže pomôcť spomaliť ich úbytok. Peľ z rastlín zbieralo až 20 skúmaných druhov včiel.

Hrozbu predstavujú aj pesticídy a parazity

Nedostatok obživy však ani zďaleka nie je jediný problém, ktorý včely trápi. Značný problém predstavujú napríklad pesticídy, ktoré sú v poľnohospodárstve využívané celkom bežne, ale aj rôzni škodcovia, ktorí napádajú včelstvá. Na Slovensku napríklad včely ohrozuje tzv. úľový chrobák, včelí parazit Aethina tumida. Ten požiera plásty, peľ, ale aj včelie plody. Med z úľa, v ktorom je včelí parazit, následne začne kvasiť a znehodnotí sa.

Odborníci však upozorňujú na to, že je rozdiel medzi marihuanou, ktorá má svoje využitie vo farmakologickom odvetví a medzi tzv. „technickou“ konope. Kým z jednej sa získava psychoaktívna látka, tá druhá slúži na výrobu papiera, odolných vlákien, textilu, palivového oleja, ale aj pri výrobe biologicky rozložiteľných plastov. Navyše, industriálne využívané rastliny neprodukujú nektár, čo znamená, že z nich včely nedokážu vyrábať med.

Autori štúdie dodávajú, že čím viac bude pribúdať rastlín konope, tým viac bude pribúdať aj škodcov, sú preto potrebné ďalšie štúdie, ktoré pomôžu efektívne chrániť opeľovačov, ako sú napríklad včely, ale aj motýle.