Teraz môžete počuť hlas 3 000-ročnej múmie. Vedcom sa ho podarilo zrekonštruovať

Hovorí sa, že mŕtvi nehovoria. V prenesenom zmysle to však teraz už pravda byť nemusí. Dokazuje to vedecký tím zo Spojeného Kráľovstva, ktorému sa podarilo zrekonštruovať vokálny trakt múmie starej 3 000 rokov.

Úžasný projekt odštartoval v roku 2013 a spája dokopy znalosti z klinickej medicíny, archeológie, egyptológie, elektrotechniky a 3D modelovania, informuje portál IFL Science.

Pomocou kombinovania CT snímkov a 3D tlače sa im podarilo nanovo vytvoriť hrtan staroegyptského kňaza Nesyamuna, ktorého múmia sa zachovala v neobvykle dobrom stave.

Zrekonštruovaný hrtan dokáže vydávať iba dve hlásky a to „a“ a „e„. Vedci svoje zistenia uverejnili v štúdii v Scientific Reports.

Vedcom sa to podarilo vďaka mimoriadne dobre zachovanému hrtanu v múmii. Samozrejme, vedci by chceli, aby dokázali múmii úplne prinavrátiť jej hlas. Na to bude ale potrebné ešte ďalšie roky výskumu a kombinácia znalostí fonetiky či lingvistiky a, samozrejme, pokročilého softvéru.

Vedcov pobavila aj neočakávaná náhoda. Meno kňaza Nesyamuna sa prekladá ako „pravdivý hlas“. Nesyamun žil v roku 1100 pred Kristom a pôsobil v chráme v Karnaku. Múmia patrí medzi jednu z najštudovanejších v Spojenom Kráľovstve.