Nový trend, ktorý poblázni mladých Slovákov: Odteraz je možné nespotrebované dáta predávať

21. storočie so sebou prinieslo neobmedzené možnosti, no tak ako kedysi, aj dnes treba myslieť na budúcnosť. To, ako bude náš svet o pár rokov vyzerať, záleží len od nás a od toho, ako sme ochotní zmeniť naše správanie. Návyky už postupne meníme a za novými vecami sa nebojíme ísť aj do obchodov, ktoré ponúkajú tovar z druhej ruky. Vedeli by ste si však predstaviť nakupovať v bazároch aj tovar, ktorý reálne nemôžete chytiť?

Nakupovanie v second handoch či bazároch bývalo kedysi znakom toho, že nie každý si mohol dovoliť vlastniť úplne novú vec. Dnes sa však už na tieto obchodíky pozeráme úplne inak. Sekáče sa stali miestom, ktorého pomáha šetriť našu planétu, bazáre sú zas spôsobom, ako si za podstatne menej peňazí môžeme kúpiť vec, ktorá bežne stojí aj desiatky či stovky eur.

Na týchto miestach je možné si zakúpiť naozaj čokoľvek a vďaka mobilnému operátorovi Orange si teraz „z druhej ruky“ môžeme za výhodné ceny zakúpiť aj mobilné dáta. Moderná doba si totiž žiada moderné riešenia pre všetkých a nový paušál Go Yoxo toho ponúka viac, než len voľné minúty a nespotrebovateľné mobilné dáta. Navyše, rovnako ako sekáče, z vás spraví v očiach druhých človeka, ktorý myslí zodpovedne a vie, kde zohnať užitočné veci za zlomok peňazí.

Nový paušál od Orange, určený predovšetkým mladým moderným ľuďom, sľubuje naozaj fantastickú ponuku, akú žiadny iný slovenský operátor nemá. S Go Yoxo získa každý toľko dát, koľko potrebuje, za fantastickú cenu a navyše aj s možnosťou posunúť ich ďalej.

Go Yoxo je názov nového paušálu od mobilného operátora Orange, ktorý prináša bezkonkurenčnú ponuku, ktorú si zamilujú všetci. Neobmedzené hovory a správy, neobmedzené dáta na obľúbené chatovacie appky a sociálne siete a zároveň aj 5 GB na čokoľvek. Že toľko dát sa za mesiac ani minúť nedá? Nevadí – to, čo nespotrebuje, môže zákazník jednoducho predať na unikátnom Yoxo Markete! O čo ide?

Burza s mobilnými dátami

Yoxo Market je jedinečný priestor, ktorý spolu s novým paušálom určeným pre študentov i učiteľov nedávno predstavil Orange. Na ňom môžu zákazníci s novým programom Go Yoxo obchodovať s nespotrebovanými dátami. Ak ich má teda zákazník navyše a chce ich posunúť ďalej, práve prostredníctvom Yoxo Marketu môže. A čo je najlepšie, funguje to aj naopak – ak klientovi dáta dôjdu dáta, môže si ich pohodlne zakúpiť na pár klikov v priebehu niekoľkých sekúnd od iného.

Yoxo Market funguje ako burza – mobilné dáta môžu klienti predávať alebo nakupovať za cenu, ktorá sa dynamicky mení v závislosti od dopytu. Primárne je cena nastavená na 1 euro za 1 GB dát. Samozrejme, platí, že čím pestrejšia ponuka, tým lákavejšie ceny.

Klient môže mesačne predať do 2 GB dát a to, čo predá na Yoxo Markete sa mu odpočíta z faktúry. Nákup dát je neobmedzený, takže je jedno, či si kúpite 1 GB alebo 10 GB, jedným nákupom je však možné získať maximálne 20 GB dát.

Yoxo k ničomu neviaže

Nový paušál Go Yoxo má, samozrejme, výhod viac. Mesačne zaň zaplatíte 15 eur, je bez viazanosti, čiže ak s ním nebude zákazník spokojný, jednoducho ho zruší alebo vymení za iný.

Váhať a čakať sa teda naozaj neoplatí, Orange totiž s Go Yoxo otvoril dvere lacným a dostupným dátam za bezkonkurenčnú cenu. Viac informácií nájdete na webe operátora.

