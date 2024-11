Nový slovenský film čelí vlne kritiky, nie však pre jeho kvalitu: Napriek tomu žne úspech, videlo ho už cez 25-tisíc divákov

Dokumentárny film Prezidentka si získal obľubu u divákov nielen na filmových festivaloch, ale aj v domácich kinách. Dokument si pozrelo už viac ako 25-tisíc divákov a ich počet neustále rastie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Nový slovenský časozberný dokumentárny film Prezidentka sa aj napriek veľkej vlne kritiky teší obrovskému úspechu. Ako píšeme v našom článku, film Prezidentka z rúk talentovaného slovenského režiséra a kameramana Mareka Šulíka, odkrýva 5 rokov života prvej ženskej prezidentky Slovenskej republiky, Zuzany Čaputovej.

Podľa UFD si Prezidentku na domácej scéne pozrelo už viac ako 25-tisíc divákov, čím film zarobil takmer 180-tisíc eur.

„Považujeme to za veľký úspech, obzvlášť preto, že ide o dokumentárny film. Pri tom, akú dobu žijeme a kam sme sa ako krajina posunuli, vnímame, že príbeh bývalej prezidentky a jej hodnôt sa prelína s hodnotami návštevníkov filmu. Zo spätnej väzby registrujeme, že ľuďom v dnešnej politike chýba spôsob, akým Zuzana Čaputová pristupovala k výkonu funkcie prezidentky,“ povedala pre interez Barbara Janišová Feglová, producentka filmu Prezidentka.

Film Prezidentka čelí obrovskej vlne kritiky

Dokument Prezidentka aj napriek úspechu, ako je hlavná cena v sekcii Opus za najlepší medzinárodný film na 28. medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Ji.hlava, čelí v našej spoločnosti vlne kritiky. Na sociálnych sieťach aj na stránke ČSFD môžeme k filmu nájsť obrovské množstvo negatívnych komentárov, ako napríklad:

„Mohlo to byť super. Ale nie je. Neviem, nakoľko sa na výsledku podpísala autorizácia zo strany prezidentky a nakoľko kompletne dovŕtaná dramaturgia, no tu bolo zarobené na oveľa viac…“

„Z filmového hľadiska tak trochu sklamanie a nevyužitý potenciál.“

„Ani Stalin o sebe nevytváral taký kult osobnosti.“

„Vodu kážu a víno pijú, takúto propagandistickú sra*ku zameranú na vytvorenie kultu osobnosti by nám závideli aj v Severnej Kórei a ešte to dajú aj do kín…“

„Najnudnejší film všetkých dôb. Podávanie rúk, nudné vysedávanie za rokovacím stolom, nič nehovoriace dialógy. Škoda času, škoda peňazí za vstupenku. Ale na druhej strane, je to skutočný obraz nudnej prezidentky, ktorá pre Slovákov neurobila absolútne nič.“

Producentka filmu Prezidentka Barbora Janišová Feglová však túto kritiku vníma ako prirodzenú časť verejného diskurzu, no považuje za dôležité, aby bola konštruktívna a opretá o konkrétne aspekty filmu.

„Pri komentároch, ktoré ste spomenuli, často vidíme, že pochádzajú od ľudí, ktorí film podľa obsahu ich príspevkov pravdepodobne ani nevideli. Tieto názory sú skôr odrazom ich postoja k osobe prezidentky Čaputovej než k samotnému filmu. Na druhej strane, recenzie od divákov, ktorí film skutočne videli a hodnotili jeho obsah, sú zväčša pozitívne a oceňujú spôsob, akým je príbeh spracovaný. Najlepším dôkazom sú však čísla návštevnosti – v kontexte dokumentárneho filmu ide o úspech, ktorý hovorí za seba,“ dodala producentka filmu Prezidentka.

Mnohé komentáre potvrdzujú, že druhej skupine ľudí, ktorí dokument skutočne videli, sa veľmi páči a chvália ho.

„Po filmárskej stránke to bol podľa mňa podarený dokument. Rád nahliadnem do zákulisia, za oponu, ako sa hovorí a vidím, čo sa skrýva za tým všetkým. Tie prípravy a plánovania a osobný život. To, ako to musí dotyčný človek zvládať a ako sa k tomu postaví. Samozrejme to určite nebola stopercentná ukážka toho, ako to naozaj bolo, to ani nejde, ale aj tak som bol spokojný…“

Film Prezidentka sa v týchto dňoch stále premieta v slovenských kinách a otvárací víkend už za sebou majú aj kiná v Českej republike, kde si ho pozreli tisíce divákov.

Počas decembra si diváci budú môcť film pozrieť na špeciálnych projekciách v Trenčíne, Žiline, Poprade, Rimavskej Sobote za účasti režiséra filmu Mareka Šulíka a bývalého hovorcu Zuzany Čaputovej — Martina Strižinca, ktorí budú po premietaní filmu odpovedať na otázky z publika.