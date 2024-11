Nový slovenský dokumentárny film zarobil 100-tisíc eur: Videli ho už tisíce divákov

Videli ste už film Prezidentka? Dokument, ktorý odkrýva skutočnú tvár vysokej politiky. Intímny portrét ženy, ktorá sa usiluje vniesť ľudský prístup do politického sveta mužov, a pritom zostať dobrou matkou.

Článok pokračuje pod videom ↓

Časozberný dokumentárny film Prezidentka od talentovaného slovenského režiséra a kameramana Mareka Šulíka je jedinečným pohľadom do života prvej ženskej prezidentky Slovenskej republiky, Zuzany Čaputovej. Šulík sa odhodlal prekročiť bariéry oficialít a ceremónií, aby zachytil autentické momenty jej prezidentského obdobia. Počas piatich rokov nakrúcal 350 hodín materiálu, z ktorého vybral len to najpodstatnejšie.

Ako píše web Kinema, film Prezidentka sa chronologicky rozbieha od eufórie volebnej noci v roku 2019, ktorá znamenala víťazstvo Zuzany Čaputovej, a vedie diváka cez tie najdramatickejšie momenty jej mandátu. Na plátne môžeme vidieť, ako prezidentka čelí pandémii Covid-19, politickému napätiu s vtedajším premiérom Igorom Matovičom, prežíva pád Hegerovej vlády a reaguje na inváziu Ruska na Ukrajinu. Film vrcholí silnými emóciami, keď Čaputová rieši atentát na Roberta Fica.

Dokument získal medzinárodné ocenenie

Dokument mal svetovú premiéru na prestížnom 28. medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Ji.hlava, kde získal hlavnú cenu v sekcii Opus Bonum za najlepší medzinárodný film. Šulík si tak zaslúžil uznanie za svoju schopnosť dokumentárne pokryť politické dianie a zároveň preniknúť do ľudskej stránky prezidentky.

Film poskytuje nielen prehľad kľúčových politických rozhodnutí, ale aj pohľad na vnútorné boje či osobné dilemy, s ktorými sa Zuzana Čaputová vyrovnáva. Napriek často tvrdému svetu vrcholovej politiky sa snaží zostať otvorená, ľudská a láskavá matka.

Film zatiaľ zarobil 100-tisíc eur

Ako uvádza UFD, dokument Prezidentka išiel do slovenských kín 24. októbra. Počas prvého víkendu bol na 17. mieste najnavštevovanejších filmov, druhý víkend postúpil na 3. miesto a počas posledného víkendu sa umiestnil na 7. mieste. Film si zatiaľ pozrelo viac ako 14-tisíc divákov, čím jeho tržby dosiahli sumu 100-tisíc eur. Na ČSFD získal hodnotenie 67 %.

Zuzana Čaputová nie je s filmom spokojná

Režisér Šulík priznal, že hlavná protagonistka filmu s ním nie je úplne spokojná, ako uvádza web Aktuality. „Zároveň treba povedať, že je veľmi veľkorysá, pretože umožnila, aby som v ňom priniesol môj pohľad na situáciu a dobu. Sú v ňom stelesnené aj moje pocity, ale zároveň verím tomu, že sú to mnohé pocity ľudí, ktorí tu dnes žijú. Nebola spokojná preto, že jej pohľad na jej výkon bol viac optimistický, chcela, aby film ukázal viac vecí, o ktoré sa zasadila a ktoré sa jej podarilo zmeniť,“ uviedol režisér.

Pred natáčaním filmu Šulík dostal 3 podmienky, ktoré nesmel prekročiť

V rozhovore pre Rádio Devín režisér Šulík povedal, že Zuzana Čaputová ho zaujala ako politička už počas jej kampane do prezidentského úradu. Najmä jej komunikácia, z ktorej ide pokoj a empatia, preto sa rozhodol tento film natočiť.

Šulík ďalej prezradil, že pred natáčaním filmu dostal 3 podmienky, nemohol točiť to, čo podlieha štátnemu tajomstvu, ani rozhovory, ktoré prebiehajú medzi dvomi osobami z očí do očí, v tom čase musela byť kamera vypnutá a ani on nesmel byť prítomný. Tretia podmienka bola otázna, išlo o prezidentkinu rodinu, ktorú nechcela zaťažovať. Aj napriek tomu sa Šulíkovi podarilo vo filme pozrieť na to, ako dcéry Zuzany Čaputovej reagovali na agresivitu, ktorá bola voči nim spustená.

Šulík vyjadril túžbu, že by chcel, aby film videlo 100-tisíc divákov, pretože dúfa, že tento dokument by mohol pomôcť zmierniť aktuálne napätie v našej spoločnosti.