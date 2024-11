Nový seriál o majstrovi v šachu je brutálny, má hodnotenie 79 % a nepočuli ste o ňom: Je to chyba, bežte si ho pozrieť

Spomínate si ešte na seriál Dámsky gambit (The Queen’s Gambit), ktorý sa stal hitom Netflixu a ukázal širokému publiku, že aj taký zdanlivo nudný šach môže byť strhujúci a plný napätia? Ak sa vám páčil, máme pre vás tip na novinku z podobného súdka. Ryšavú Anyu Taylor-Joy v nej vystriedal Christian Cooke v úlohe bývalého niekoľkonásobného majstra sveta v šachu, Garriho Kasparova.

Šesťdielnu minisériu s názvom Odveta (Rematch) nájdete na streamovacej službe Max. Asi sa zhodneme na tom, že okolo nej nie je toľko ošiaľu, ako vyvolal spomínaný Dámsky gambit. A tak sa mohlo stať, že ste ju úplne prehliadli. No je to chyba, pretože skutočne stojí za to seriál vidieť.

Človek vs. počítač

Garri Kasparov je už v šachovom svete na výslní, no prijme na prvý pohľad možno až bizarnú výzvu — pokúsi sa v šachu poraziť počítač. Jednotlivé zápasy sú plné napätia, a to aj napriek tomu, že jeden z hrdinov v podstate len sedí a intenzívne premýšľa a druhý, ten je proste prístroj z dielne IBM s názvom Deep Blue. Miniséria vychádza zo skutočných udalostí.

Diváci sú nadšení

Na ČSFD snímke svieti vysokých 79 %, smutné však je, že spomedzi slovenských a českých divákov dostal menej než 90 hodnotení. A aj to môže značiť, že ho široká verejnosť nevidela. A to je škoda. Na portáli IMDb seriál obstál na 7,2/10.

„Filmy, kde hrá hlavnú úlohu šach, mám rád. A som spokojný, že sa tento seriál vydaril,“ zhodnotil jeden z nadšených divákov. „Seriál sa dobre sleduje, je napínavo natočený a s presvedčivými hereckými výkonmi,“ doplnil niekto ďalší.

„Videl som snáď všetky filmy zo sveta šachu a v tomto prípade teda klobúk dole. Také napätie v podstate nudnej predlohe je fakt pecka,“ dodal iný divák. A my s týmto názorom môžeme len a len súhlasiť.