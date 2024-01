Nový prieskum: Korčok je v tesnom závese za Pellegrinim. Danka by nevolil takmer nikto. Harabin je na treťom mieste

V prvom kole prezidentských volieb by v prvej polovici januára získal najviac hlasov Peter Pellegrini s podporou 40,6 percenta. S druhým najväčším počtom hlasov by s ním do druhého kola volieb postúpil Ivan Korčok s 37,7 percenta. Prieskum realizovala agentúra AKO pre reláciu TV Joj Na hrane. Zároveň zverejnila aj výsledky prieskumu verejnej mienky týkajúce sa parlamentných volieb.

Danko až za prvou päťkou

Ďalej nasleduje Štefan Harabin s osempercentnou podporou. Ján Kubiš by získal 3,1 percenta hlasov. Krisztián Forró oslovil 2,4 percenta a Andrej Danko 1,5 percenta respondentov. Menej ako jedno percento ľudí by hlasovalo za Beátu Janočkovú (0,8 percenta), Miroslava Radačovského (0,7 percenta) a Martu Čurajovú (0,4 percenta). Ani jedného z menovaných by si nevybralo 4,8 percenta opýtaných.

Výsledky sú zoradené na základe výberu 77,9 percenta respondentov, ktorí by išli voliť. Sedem percent opýtaných uviedlo, že by nešlo voliť. Trinásť percent respondentov nebolo rozhodnutých a 2,1 percenta nechcelo odpovedať. Prieskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov v období od 11. do 16. januára.

Tesne by prešla SNS aj Republika

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v januári vyhrala strana Smer-SD so ziskom 22,1 percenta hlasov. Nasledovali by Progresívne Slovensko (PS) s 19,9 percenta a Hlas-SD so 14,3 percenta.

Do parlamentu by sa dostali aj KDH (8,7 percenta) a koalícia Slovensko (bývalé OĽANO), Za ľudí a Kresťanská únia (7 percent). Hranicu zvoliteľnosti by prekročili aj SaS (6 percent), SNS (5,4 percenta) a Republika (5,3 percenta).

Pred bránami NR SR by zostali strany Maďarská aliancia (4,3 percenta), Demokrati (3,2 percenta), Sme rodina (2,4 percenta) aj Komunistická strana Slovenska (0,5 percenta). Potrebných päť percent by nezískalo ani zoskupenie strán Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana (0,4 percenta), ani ĽSNS (0,4 percenta) a Šanca (0,1 percenta).

Na základe prieskumu by Smer-SD v parlamente získal 37 kresiel, PS 34 a Hlas-SD 24. S 15 poslancami by v NR SR bolo KDH, s 12 zase koalícia Slovensko, Za ľudí a Kresťanská únia. SaS by získala desať mandátov, SNS a Republika by mali zhodne deväť. Prieskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov v období od 11. do 16. januára.