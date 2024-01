„Mafia do basy! Nebudeme ticho!“ skandujú ľudia v uliciach: Protesty sa konajú až v 24 slovenských mestách

Aj dnes večer sa vo viacerých slovenských mestách ľudia zhromažďujú a protestujú proti vláde Roberta Fica. Z námestia SNP sa ozývajú pokriky „Mafia do basy! Nebudeme ticho!“.

Ľudia vyšli do ulíc v Bratislave, v Košiciach, v Žiline, ale aj v ďalších mestách. Nesúhlasia s vládnym balíčkom zákonov z oblasti trestného práva a likvidáciou Úradu špeciálnej prokuratúry. Protesty podľa webu Aktuality organizujú strany Progresívne Slovensko, SaS a KDH.

Moderátorka Kristína Tormová reagovala aj na kauzu týkajúcu sa Andreja Danka: „Okrem iného sa v Bratislave objavili aj semafory, ktoré búrali do okoloidúcich áut. Smejeme sa ľudskej hlúposti, pocitu nadradenosti, ale je to správanie a vlastnosti ľudí, ktorí nám vládnu a rozhodujú o našej krajine, a to nie je smiešne.“

Moderátorka sa vyjadrila aj k ministerstvu kultúry: „Každý jedenkrát, keď zablúdim na sociálne siete ministerstva kultúry, kontrolujem, či som nezablúdila na konšpiračný web. Nechce sa mi veriť, že to, čo sa tam píše, publikujú pod hlavičkou ministerstva. Je to šikana, diskriminácia šírenie nenávisti.“ Dav žiada odstúpenie ministerky Šimkovičovej. Petíciu za jej odvolanie podpísali už tisícky ľudí.

„To, čo sa deje dnes, je masaker motorovou pílou a návrat k mafianizácii štátu,“ povedal Radovan Sloboda z SAS.

