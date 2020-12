Nový Príbeh služobníčky prichádza. Tvorcovia oznámili veľké novinky

Pri príležitosti veľkého ohlasovania noviniek gigantu Disney, nezostalo len pri značkách Star Wars či Marvel Cinematic Universe. Keďže známy „myšací dom“ je tiež vlastníkom streamovacej služby Hulu, ohlasoval novinky aj pre túto. Jedna z nich sa týkala aj oceňovaného a kritikmi i divákmi obľúbeného seriálu Príbeh služobníčky (The Handmaid’s Tale).

Fanúšikovia dystopického dramatického seriálu nakrúteného podľa rovnomenného románu sa môžu tešiť nielen na štvrtú, ale rovno aj na piatu sériu Príbehu služobníčky. Tú oficiálne oznámili tvorcovia na sociálnych sieťach v špeciálnom videu, informuje web Coming Soon.

Obnova na piatu porciu epizód je viac-menej prekvapivá, nejde však o nečakanú správu. Diváci zostali tento rok o nové epizódy seriálu ukrátení kvôli koronavírusovej pandémii, ktorá nakrúcanie štvrtej série neumožnila. Jej produkcia však už čoskoro odštartuje a premiéry sa dočkáme v roku 2021. Konkrétny dátum však zatiaľ oznámený nebol. Video, kde hlavní hereckí predstavitelia divákov na štvrtú sériu lákajú, si môžete pozrieť nižšie.

✨The cast has a special message for you ✨

Season 4 returns in 2021 …oh and praise be, we’ve also been renewed for Season 5! #HandmaidsTale pic.twitter.com/B8GauXz5yf

— The Handmaid's Tale (@HandmaidsOnHulu) December 10, 2020