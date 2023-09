Nový predvolebný prieskum: Progresívne Slovensko v ňom predbehlo Smer a je prvé

Agentúra NMS Market Research v prieskume vyhotovenom pre denník SME zisťovala volebné preferencie strán medzi ľuďmi a to v období od 21. do 24. septembra.

V prieskume nastala zmena na prvých miestach a strana Progresívne Slovensko v ňom predbehla stranu SMER-SD, ktorá je dlhodobo favoritom volieb.

Progresívci na prvom mieste

Progresívne Slovensko by podľa tohto prieskumu volilo 19,7 % opýtaných a stranu SMER 19,4 %. Na treťom mieste skončil Hlas s 10,5 %, následne koalícia OĽaNO, KÚ, ZA ĽUDÍ s 9,5 %, Republika s 8,5 %, SaS s 5,7 %, SNS s 5,4 %, KDH s 5,4 % a Sme rodina s 5,2 %. Ďalšie strany by sa do parlamentu nedostali.