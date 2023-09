Video z diskusie sa stalo virálnym: Ľudia sa bavia na angličtine politikov, prirovnávajú ich k žiakom základnej školy

Vo včerajšej predvolebnej diskusnej relácii TV Markíza o svojich programoch a víziách diskutovali lídri hnutí a strán OĽANO Igor Matovič, Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka, KDH Milan Majerský, SaS Richard Sulík, Sme rodina Boris Kollár, SNS Andrej Danko, Republika Milan Uhrík a podpredseda Hlasu-SD Erik Tomáš, ktorý prišiel namiesto Petra Pellegriniho. Robert Fico sa debaty odmietol zúčastniť. Diskusia priniesla niekoľko zaujímavých momentov, na ktoré reagovala napríklad aj satirická stránka Zomri.

Každý z prítomných dostal okrem iného jednu otázku od rôznych osobností Slovenska. Boris Kollár získal obálku s menom Marek Števček a dal veľmi jasne najavo, že ani len netuší, kto to je. Zomri sa toho chytilo a reagovalo niekoľkými príspevkami, ktoré získali tisíce lajkov.

Reagovala aj samotná Univerzita Komenského v Bratislave, na pôde ktorej pôsobí Marek Števček ako rektor. „Kto je Boris Kollár? U nás neštudoval…“ komentoval oficiálny profil univerzity. Tým však zábava na účet našich politikov ani zďaleka neskončila.

Video sa stalo virálnym

Moderátor Michal Kovačič okrem kladenia svojich otázok politikov vyzval, aby predviedli, ako by sa predstavili zahraničným partnerom. Dal im možnosť vybrať si akýkoľvek cudzí jazyk. Video sa objavilo aj na TikToku, kde ho zdieľal český profil @politickejbizar, ktorý má cez 45-tisíc sledovateľov. Nahrávku si pozrelo už 100-tisíc ľudí, toto číslo neustále rastie a získalo stovky komentárov.

V tejto disciplíne sa jednoznačným víťazom stal Michal Šimečka, ktorý predviedol plynulú angličtinu, na rozdiel napríklad od Richarda Sulíka či Borisa Kollára, ktorí sa rozhodli šetriť si čas a nemíňať si ho na túto otázku. Milan Majerský sa predstavil jednou vetou v angličtine a ďalej vysvetlil, že by komunikoval aj v slovenčine.

Ľudia nešetria kritikou

Na našich politikov sa v komentároch zniesla vlna kritiky. „No bratia, vy to ešte budete mať veľmi zaujímavé,“ podotkol niekto. „A ja že horšie ako u nás to byť nemôže,“ dodal ďalší komentujúci od našich susedov.

Objavili sa aj reakcie smerujúce priamo na Andreja Danka. „Zamrzol mu Windows,“ napísal divák po zhliadnutí jeho reakcie na otázku.

Niektorí komentujúci sa ešte viac odviazali a prirovnali našich politických lídrov ku žiakom základnej školy. „Keď ťa učiteľka na základnej škole po prázdninách vyvolá predstaviť sa pred tabuľou.“ Ďalší podotkol, že toto video ukazuje typy žiakov na základnej škole — 1. neutrál, 2. šprt, 3. ten čo nevie nič, ale vie obkecať každú otázku, 4. hanblivý odpovedať pred celou triedou.

Otvorili sa aj témy, ktoré sú dôležité pre našu spoločnosť

Zmena atmosféry v spoločnosti i politickej kultúry, vznik stabilnej vlády, podpora ekonomického rastu a naštartovanie ekonomiky, adresná pomoc najzraniteľnejším či úprava trestnoprávneho systému. Aj to chcú po predčasných parlamentných voľbách priniesť niektoré kandidujúce strany.

OĽANO, PS i KDH chcú postaviť tri veľké nemocnice, nezhodujú sa v dĺžke výstavby. Podľa Šimečku sa zrejme nebudú dať všetky postaviť v jednom volebnom období. S Matovičom sa zhodli na možnosti čerpať na to európske zdroje. Pre SNS je podľa Danka v zdravotníctve prioritou cesta pacienta. Podčiarkol aj potrebu ukončiť vojnu medzi štátom a súkromníkmi a napríklad rokovať so súkromnou spoločnosťou. Obdobne to vníma aj Kollár. Považuje za naivné predstavy o postavení veľkej nemocnice za štyri roky a kúpil by tú, ktorá už je v Bratislave hotová.

Prioritou hnutia Republika v zdravotníctve je okrem iného stabilizácia siete a dostupnosť starostlivosti v regiónoch a na perifériách. Sulík chce ísť cestou znižovania čakacích lehôt a ich stanovením, znižovaní administratívneho zaťaženia či presunom očkovania na lekárne, aby sa odbremenili lekári. Majerský súhlasí s nastavením čakacích lehôt, navrhuje tiež zjednotiť systémy poplatkov.

Diskutujúci sa zhodli na potrebe riešenia platov učiteľov. Súhlasia, že nemôžu zarábať viac v Bratislave a menej na východe krajiny. Matovič, Danko, Uhrík i Tomáš by šli cestou dorovnania inými benefitmi, napríklad príspevky na bývanie.

Nezhodli sa pri cenách potravín. Šimečka vyhlásil, že žiadna vláda nemá nástroj na stlačenie ich cien, a že vzhľadom na situáciu vo svete nejaký čas budú vysoké. Apeluje na adresnú pomoc najzraniteľnejším skupinám. Kollár chce ísť cestou zvýšenia konkurencie pri reťazcoch a vybudovať sieť regionálnych producentov, spracovateľov a predajcov. Štátny obchodný reťazec z programu Sme rodina je podľa Tomáša nerealizovateľný. S Dankom a Uhríkom apelovali na zlepšenie dostupnosti potravín v menších obciach. Matovič vidí cestu v referencovaní cien potravín. Sulík hovorí o zjednodušení predaja z dvora a ďalších opatreniach.