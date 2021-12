Dopis, na ktorý všetci čakali, bude doručený 1. januára. Pozrite si trailer na nový Harry Potter špeciál

Dvadsiate výročie uvedenia prvého filmu Harry Potter a Kameň mudrcov už mnohí fanúšikovia oslávili maratónom všetkých dostupných snímok na streamovacích službách či prečítaním pôvodných knižných predlôh. Tá najväčšia oslava však prebehne už 1. januára 2022. Streamovacia služba HBO Max totiž uvedie Harry Potter špeciál, ktorý už netrpezlivo všetci očakávajú.

O tom, že sa niečo pri príležitosti osláv 20. výročia uvedenia Harryho Pottera a Kameňa mudrcov (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) v kinách po celom svete chystá, sme vás informovali už pred časom. Medzitým sa tieto správy potvrdili a tešiť sa môžeme na monumentálny špeciál po vzore sitkomu Priatelia (Friends), ktorý taktiež uviedla streamovacia platforma HBO Max.

Veľkolepý Návrat do Rokfortu

Špeciál s názvom 20 rokov Harryho Pottera: Návrat do Rokfortu (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts) bude uvedený na Nový rok, teda 1. januára 2022. Či ho uvidíme aj na tunajšej variácii streamovacej služby HBO GO, je zatiaľ otázne. Aj s uvedením špeciálu Priateľov sa u nás najskôr váhalo, keďže išlo o exkluzivitu určenú pre HBO Max, napokon sme ju však v rovnaký deň ako v zahraničí videli aj u nás.

Návrat do Rokfortu bude stretnutím nielen trojice hereckých predstaviteľov hlavných postáv pred kamerami po rokoch, ale aj ich hereckých kolegov. Okrem Daniela Radcliffea (Harry), Ruperta Grinta (Ron) a Emmy Watson (Hermiona), tak uvidíme aj ďalšie známe a obľúbené tváre.

Pri príležitosti blížiacej sa premiéry špeciálu uviedlo HBO Max aj krátky teaser, ktorý ponúka magický moment, kedy každý jeden z hercov dostane pozvánku na špeciál v podobe dopisu z Rokfortu. Pozrieť si ho môžete nižšie.

Prídu takmer všetci

Ako je z upútavky zrejmé, vrátia sa takmer všetci a hostí bude ešte viac. Tešiť sa môžeme na Helenu Bonham Carter (Bellatrix Lestrangeová), Robbieho Coltrane (Hagrid), Ralpha Fiennesa (Voldemorta), Jasona Isaacsa (Lucius Malfoy), Garyho Oldmana (Sirius Black), Toma Feltona (Draco Malfoy), Jamesa a Olivera Phlepsovcov (dvojičky Fred a George Weasleyovci), Marka Williamsa (Arthur Weasley), Bonnie Wrightovú (Ginny Weasleyová), Alfreda Enocha (Dean Thomas), Matthewa Lewisa (Neville Longbottom) či Evannu Lynch (Luna Lovegoodová). Ako ale naznačuje trailer, hostí bude ešte viac a mnohí očakávajú, že sa pred kamerami objaví aj samotná autorka Harryho Pottera, J. K. Rowlingová.

Veľa detailov o chystanom špeciáli Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts zatiaľ nie je známych. S dátumom blížiacej sa premiéry sa však zákulisné informácie budú neustále objavovať. O všetkých dôležitých informáciách vám, samozrejme, dáme vedieť.