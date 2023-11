Nový Frasier aj veľkolepé finále Koruny: Toto všetko nás čaká na streamovacích službách v novembri

Jeseň je v plnom prúde a aj keď sychravé a chladnejšie dni naplno ešte neudreli, streamovacie platformy sa aj typom obsahu snažia v aktuálnej dobe prispôsobovať tak, ako sa najviac dá. Kým počas októbra dostali medzi novinkami priestor najmä hororovo ladené filmy a seriály, počas novembra to už začína byť viac o pohode, ale aj mrazivých krimi trileroch. Čo prekvapí, je fakt, že mnohé obľúbené platformy už začínajú pridávať aj viac vianočných lahôdok.

Ako bude vyzerať november na obľúbených streamovacích platformách Netflix, Apple TV+, SkyShowtime či Disney+? Opäť raz vám prinášame výber toho najzaujímavejšieho, čo predposledný mesiac roka 2023 svojim predplatiteľom prinesú.

Sú svetlá, ktoré nevidíme/All the Light We Cannot See (2. 11.) – Netflix

Miniséria nakrútená podľa románu oceneného Pulitzerovou cenou, sleduje príbeh Marie-Laure, slepej francúzskej dievčiny a jej otca Daniela LeBlanca, ktorí utekajú z Nemcami okupovaného Paríža v snahe zachrániť vzácny diamant. Marie-Laure a Daniel sú prenasledovaní krutým gestapákom, ktorý sa snaží diamant získať kvôli vlastným sebeckým dôvodom. Obaja nájdu útočisko v St. Malo, kde sa usadia u samotárskeho strýčka, ktorý v rámci odboja vysiela tajné rozhlasové vysielanie. V tomto kedysi idylickom prímorskom mestečku sa ale Marie-Laure stretáva so spriaznenou dušou Wernerom, geniálnym teenagerom, ktorého Hitlerov režim naverboval, aby sledoval ilegálne vysielanie. Spoločne zdieľajú tajné puto, vieru v ľudskosť a nádej v neúprosnej dobe 2. svetovej vojny.

Frasier (3. 11.) – SkyShowtime

Ešte počas októbra sa na americkú streamovaciu platformu Paramount+ vrátil jeden z najobľúbenejších sitkomov 90. rokov s novými epizódami. Od novembra si ho budeme môcť vychutnať aj v našich končinách.

Seriál Frasier sleduje Frasiera Crana (opäť ho stvárňuje Kelsey Grammer) v ďalšej kapitole jeho života, keď sa vracia do Bostonu v Massachusettes, kde ho čakajú nové výzvy, nové vzťahy a jeden alebo dva staré sny, ktoré si chce konečne splniť. Okrem Grammera si v pokračovaní sitkomu zahrajú aj Jack Cutmore-Scott ako Frasierov syn Freddy, Nicholas Lyndhurst ako Frasierov starý kamarát Alan z vysokej školy, z ktorého sa stal univerzitný profesor, Toks Olagundoye ako Olivia, Alanova kolegyňa a vedúca katedry psychológie na univerzite, Jess Salgueiro ako Freddyho spolubývajúca Eve a Anders Keith ako Frasierov synovec David.

SkyShowtime uvedie prvú a druhú epizódu tohto seriálu už 3. novembra. Následne bude nové diely do knižnice pridávať každý týždeň. Všetky staré série sú na platforme k dispozícii v pôvodnom znení s českými aj so slovenskými titulkami, ako aj v českom dabingu.

The Buccaneers (8. 11.) – Apple TV+

Po vzore Netflixu aj konkurenčná prémiová streamovacia platforma Apple TV+ naskočí na vlnu dobových drám. Táto 8-dielna dráma vychádza rovnako ako konkurenčný Bridgerton z knižnej predlohy, tentoraz ale od autorky Edith Wharton.

Príbeh opisuje skupinu neviazaných Američaniek, ktoré vtrhnú na scénu korzetmi zošnurovaného Londýna 70. rokov 19. storočia a vyprovokuje stret dvoch kultúr. Dievčatá si tu majú nájsť manželov a zaistiť, resp. potvrdiť si tak svoje postavenie v spoločnosti. Aby to však nešlo tak jednoducho, srdcia dievčat sa upínajú aj na čosi, čo je oveľa viac.

Robbie Williams (8. 11.) – Netflix

Po októbrových Beckhamovcoch svoj vlastný 4-dielny dokumentárny seriál dostane aj ikonický popový spevák Robbie Williams. Projekt režiséra Joa Pearlmana, ktorý stál napríklad aj za dokumentom Harry Potter – 20 rokov filmovej mágie: Návrat do Rokfortu (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts), sa bližšie pozrie na život, slávu a aj bežný život Robbieho Williamsa, ktorý aj po rokoch na hudobnej scéne dokáže vypredať tie najväčšie koncertné haly a štadióny po celom svete. Dokument sa pozrie na začiatky jeho kariéry so skupinou Take That, problémy s alkoholom, drogami aj so ženami, a ukáže každému fanúšikovi, čo ešte nevidel.

Zabijak/The Killer (10. 11.) – Netflix

Kritikmi oceňovaný a divákmi zbožňovaný režisér krimi filmov a drám David Fincher (The Social Network, Zodiac, Fight Club, Se7en) na Netflix v novembri prinesie svoj najnovší filmový počin, ktorý je adaptáciou rovnomennej komiksovej predlohy od autorov Alexis Nolent a Luc Jacamon.

Fincherov najnovší krimi film sleduje osamelého vraha Christiana (hrá ho Michael Fassbender), ktorý bez výčitiek zabije každého, koho má. Pripravuje sa na svoj ďalší okamih, kedy bude môcť znovu vraždiť, no pri štúdiu svojho ďalšieho cieľa si začína uvedomovať, že akosi stráca svoj ľadový pokoj a spoločne s ním aj vlastný rozum.