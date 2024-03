Nový fľaškomat dokáže poslať peniaze priamo na účet: Odstránil tak veľkú nevýhodu zálohovania

Slováci si vo veľkom zvykli na zálohovanie PET fľaší a plechoviek z nápojov. Aj tak má tento systém isté nedostatky, ktoré by si mnohí priali zmeniť. Jedným z nich je aj to, že zálohomat vám vytlačí kupón, ktorým si môžete znížiť svoj nákup, alebo ho v obchode vymeníte za peniaze. Nový fľaškomat vyvíjaný v Poľsku by to vedel zjednodušiť.

Nielen v obchodoch

Ako informuje portál Živé, projekt z poľskej Poznane vylepšuje zálohové automaty a takúto novinku by sme radi videli aj u nás. Poľsko sa totiž tiež pripravuje na zálohovanie obalov a tvorcovia tohto fľaškomatu chcú jeho pilotnú prevádzku vyskúšať už v lete.

Na rozdiel od našich zálohomatov, poľskí tvorcovia chcú, aby sa objavovali všade tam, kde sa ľudia koncentrujú a kde konzumujú nápoje, a teda pri školách, ihriskách či na miestach, kde sa chodí za oddychom.

Platba na účet

Pilotný fľaškomat by mal dokázať poslať peniaze na zálohu dokonca priamo na účet. Samozrejme, vždy by tu bola aj voľba vytlačenia kupónu, podobne ako to poznáme u nás. Revolučné pri platbe na účet by ale bolo, že by ste nepotrebovali vedieť svoj IBAN, či mať pri sebe platobnú kartu alebo smartfón. Stačilo by, ak by ste sa zaregistrovali a vaše číslo účtu by bolo zakódované do troch náhodných slov, ktoré by ste potom prezradili automatu a ten by peniaze poslal priamo na účet.

Podľa autorov projektu je to výhodné napríklad na pláži, kde sa nápoje bežne konzumujú, no ľudia nezvyknú mať pri sebe platobnú kartu či smartfón.

Zálohovanie v Poľsku sa má spustiť už na začiatku roka 2025 a bude povinné pre všetky obchody s rozlohou väčšou ako 200 metrov štvorcových.