Nové rozdelenie okresov: Od dnes máme už 24 čiernych okresov. Bordových je 39, červených 8

Slovensko sa na základe COVID automatu od pondelka výrazne zafarbí do bordovo-čierna. V aktuálnej epidemiologickej situácii je v treťom stupni ohrozenia, teda čiernych, 24 okresov, v bordovej fáze, ktorá zodpovedá druhému stupňu ohrozenia, je 39 okresov, osem okresov je v prvom stupni ohrozenia (červené), rovnako osem je oranžových okresov (stupeň ostražitosti).

V stupni ostražitosti – oranžová farba – sú okresy Bratislava I – V, Galanta, Komárno a Šaľa. V prvom stupni ohrozenia – červené okresy – sú od pondelka okresy Dunajská Streda, Ilava, Levice, Nové Zámky, Prievidza, Senica, Trnava a Žarnovica.

V druhom stupni ohrozenia, ktorý zodpovedá bordovej farbe, sú okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Bytča, Detva, Dolný Kubín, Gelnica, Hlohovec, Kežmarok, Košice I – IV, Košice-okolie, Krupina, Liptovský Mikuláš, Malacky, Myjava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Revúca, Rožňava, Senec, Skalica, Trebišov, Trenčín, Turčianske Teplice, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom, Žilina, Zlaté Moravce, Zvolen.

Medzi čierne okresy, ktoré zodpovedajú tretiemu stupňu ohrozenia, sú zaradené okresy Bardejov, Čadca, Humenné, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Lučenec, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Poltár, Poprad, Rimavská Sobota, Ružomberok, Sabinov, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Tvrdošín, Vranov nad Topľou.

Vo všetkých okresoch tak platia prísnejšie podmienky napríklad pre hromadné podujatia, reštaurácie, fitness centrá či wellness, ale aj svadby a kary. V čiernych okresoch sú najprísnejšie. Zakázané sú svadby, oslavy či večierky a podujatia v prevádzkach verejného stravovania.

Tieto pravidlá platia v III. stupni ohrozenia (čierna fáza)

V čiernej fáze sú opatrenia najprísnejšie, dotknú sa už aj zaočkovaných. Rúška sú povinné aj v exteriéroch, v interiéroch musí mať človek nasadený respirátor. Výnimky platia podľa vyhlášky hlavného hygienika, majú ju napríklad deti v základných školách počas vyučovania, a to len vo vymedzenom priestore, teda v triede.

V čiernej fáze by mal byť vyhlásený núdzový stav, ten by však mal byť vyhlásený na potreby obmedzovania pohybu aj v bordových okresoch, stále však vyhlásený nebol. V čiernych okresoch má platiť zákaz vychádzania po 21. hodine s výnimkami a už aj zákaz cestovania medzi okresmi. Pohyb však zatiaľ obmedzený nijako nebude, keďže na prijatie núdzového stavu nie je politická vôľa.

Svadby, oslavy, večierky aj kary sú v čiernej farbe zakázané, a to aj pre plne očkovaných. Čo sa hromadných podujatí týka, povolené sú len pre zaočkovaných a povinný je zoznam účastníkov.

Čo sa týka bohoslužieb, v čiernej fáze sú pre plne zaočkovaných v limite 100 účastníkov, povinný je zoznam účastníkov. Pre OTP je povolená 1 osoba na 15 metrov štvorcových. Do kostola sa dostanú aj nezaočkovaní, povolená je len jedna osoba na 25 metrov štvorcových. Návštevy v nemocniciach ostávajú povolené, no musia byť so súhlasom zriaďovateľa alebo riaditeľa.

Fitká sa zatvárajú, nebudú môcť byť otvorené už ani pre očkovaných. Rovnako to platí aj pre wellness, aquaparky a kúpele. Zatvorené ostávajú pre všetky kategórie aj reštaurácie. Povolený je okienkový predaj a rozvoz. Rovnako sa musia zatvoriť aj všetky ubytovacie zariadenia a hotely. Čo sa týka múzeí a galérií, na prehliadku môže ísť len zaočkovaný a aj tu je povolený len jeden návštevník na 15 metrov štvorcových.

Tieto pravidlá platia v II. stupni ohrozenia (bordová fáza)

Bordová fáza výrazne sprísňuje opatrenia, tentokrát už aj pre očkovaných. Otázne však je, či vláda schváli aj núdzový stav, ktorý jej umožní zaviesť opatrenie, ako napríklad zákaz cestovania na dovolenku z bordového okresu. V bordových okresoch ale od pondelka začína platiť obmedzenie pohybu a to po 21. hodine.

V okresoch druhého stupňa ohrozenia, čiže v bordových okresoch, musia ľudia počítať s povinným respirátorom v interiéri a nosením rúška v exteriéri na hromadných podujatiach pri vzdialenosti do dvoch metrov. Pre vybrané skupiny naďalej platí výnimka z ich nosenia. Ľudia sa v okrese už nemôžu pohybovať bez obmedzení. Výnimka je od 21 hodiny do 5 hodiny ráno. Pre tieto okresy platí nevyhnutnosť núdzového stavu. Vyplýva to z platného COVID automatu. Počas zákazu nočného vychádzania však budú platiť výnimky.

Hromadné podujatia

Hromadné podujatia pre kompletne zaočkovaných sú bez limitu. Pre režim OTP platí na hromadných podujatiach obmedzenie kapacity na maximálne 25 percent. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, v tomto režime platí na hromadnom podujatí maximálne do 50 osôb. Pri základnom režime platí, že na hromadných podujatiach môže byť maximálne 6 osôb. Obmedzenia budú platiť podľa príslušného semafora. Pre všetky tri typy hromadných podujatí platí, že organizátor musí mať zoznam účastníkov.

Keďže svadby, kary, oslavy, večierky, ale aj hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania zaradili v COVID automate medzi vysokorizikovú aktivitu, pre kompletne zaočkovaných platí, že v interiéri môže byť maximálne 20 osôb. Pre režim OTP aj základ platí úplný zákaz konania týchto podujatí.

Kompletne zaočkovaní môžu na bohoslužby chodiť bezlimitne. V režime OTP platí, že obsadená môže byť maximálne 25 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, platí maximálne do 50 osôb. Pre bohoslužby v režime základ platí, že na 15 štvorcových metrov môže byť maximálne jedna osoba. Vo všetkých troch režimoch taktiež platí povinnosť mať zoznam účastníkov.

Zakázané činnosti

Pre základný a aj režim OTP v bordových okresoch platí aj zákaz pre: fitnes, plavárne, wellness, športové súťaže, akvapark či kúpele, ak nevyplývajú zo zdravotnej indikácie.

Reštaurácie a ubytovacie zariadenia

Čo sa týka reštaurácií, tie sú otvorené len pre očkovaných. OTP aj základ môžu využiť okienkový predaj. Pri OTP režime je povolený pobyt na terase, no s prísnymi hygienickými pravidlami. Ubytovacie zariadenia môžu byť otvorené len pre plne zaočkovaných a režim OTP, pri ktorom ale platia prísnejšie opatrenia. Pokiaľ máte test alebo ste ochorenie prekonali, môžete sa ubytovať v hoteli s tým, že budete na izbe len členovia spoločnej domácnosti, a to max. 2 osoby na jednej izbe alebo členovia domácnosti v jednej izbe. Reštaurácie sú pre vás však zakázané.

Tieto pravidlá platia v I. stupni ohrozenia (červená fáza)

V červenej fáze sú opatrenia ešte prísnejšie. Rúška budú naďalej povinné v interiéroch, povinné budú aj v exteriéroch na hromadných podujatiach s rozšírenými výnimkami a pri vzdialenosti do 2 metrov. Organizátori a prevádzkovatelia sa aj v tejto fáze môžu rozhodnúť, či svoje podniky a prevádzky otvoria buď pre všetkých (očkovaní aj neočkovaní), len pre očkovaných alebo aj pre očkovaných, neočkovaných a otestovaných. Od toho sa ďalej odvíjajú pravidlá.

Pri hromadných podujatiach platí:

len plne zaočkovaní – podujatie je bez limitu účastníkov, povinný je však zoznam účastníkov,

kombinácia očkovaní, otestovaní, prekonali COVID-19 – maximálne 25% kapacity, pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 150

osôb, povinný zoznam účastníkov,

osôb, povinný zoznam účastníkov, ak nebude vyžadovať COVID preukaz – maximálne 10 osôb, obmedzenia podľa príslušného semaforu, povinný zoznam účastníkov.

Svadby, oslavy

len plne zaočkovaní –max. 50 osôb v interiéri a 80 v exteriéri, resp. podľa príslušného semaforu, povinný zoznam účastníkov,

kombinácia očkovaní, otestovaní, prekonali COVID-19 – maximálne 25 osôb v interiéri a 40 v exteriéri, resp. podľa príslušného semaforu, povinný zoznam účastníkov,

ak nebude vyžadovať COVID preukaz – zákaz.

Čo sa týka bohoslužieb, v červenej fáze sú pre plne zaočkovaných bez limitu, povinný je zoznam účastníkov. Pre OTP je povolená 25 % kapacita, pokiaľ nie je určené inak, tak do 150 návštevníkov. Do kostola sa dostanú aj nezaočkovaní, povolená je len jedna osoba na 15 metrov štvorcových. Návštevy v nemocniciach ostávajú povolené, no musia byť so súhlasom zriaďovateľa alebo riaditeľa.

Fitness

len plne zaočkovaní – max. 50 osôb alebo min. 15 m2/osoba,

kombinácia očkovaní, otestovaní, prekonali COVID-19 –max. 10 osôb alebo min. 25 m2/osoba, povinný zoznam účastníkov,

ak nebude vyžadovať COVID preukaz – zákaz.

Wellness a aquaparky

len plne zaočkovaní – bez limitu iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatné zriadenia max. 10 osôb,

kombinácia očkovaní, otestovaní, prekonali COVID-19 –max. 10 osôb iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané,

ak nebude vyžadovať COVID preukaz – zákaz.

Reštaurácie a ubytovacie zariadenia

len plne zaočkovaní – v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi; exteriér bez obmedzení,

kombinácia očkovaní, otestovaní, prekonali COVID-19 – v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi; exteriér bez obmedzení,

ak nebude vyžadovať COVID preukaz –okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz).

Čo sa týka múzeí a galérií, je to bez obmedzenia pri kompletne zaočkovaných. V režime OTP môže byť na prehliadke max. 10 osôb, ak pustia základ, platí rozmedzie 1 návštevník na 15 metrov štvorcových.

Čo sa ubytovacích zariadení týka, rovnako platí obmedzenie v prípade, že majiteľ nebude vyžadovať COVID preukaz. V tomto prípade musia byť ubytovacie zariadenia zatvorené. U plne očkovaných, otestovaných a tých, čo prekonali ochorenie, sa môžu ubytovať len členovia spoločnej domácnosti, a to max. 2 dospelé osoby na jednej izbe alebo všetci členovia domácnosti v jednej spoločnej izbe.

Tieto pravidlá platia v stupni ostražitosti (oranžová fáza)

V stupni ostražitosti, ktorý je na mape okresov zobrazený oranžovou farbou, budú od pondelka platiť nové pravidlá. Rúška budú naďalej povinné v interiéroch, povinné budú aj v exteriéroch na hromadných podujatiach. Organizátori a prevádzkovatelia sa môžu rozhodnúť, či svoje podniky a prevádzky otvoria buď pre všetkých (očkovaní aj neočkovaní), len pre očkovaných alebo aj pre očkovaných, neočkovaných a otestovaných. Od toho sa ďalej odvíjajú pravidlá.

Pri hromadných podujatiach platí:

len plne zaočkovaní – podujatie je bez limitu účastníkov,

kombinácia očkovaní, otestovaní, prekonali COVID-19 – v interiéri na sedenie max. 25 % kapacity, exteriér max. 50% kapacity, maximálne však do 1 000 ľudí v exteriéri alebo 500 v interiéri,

ak nebude vyžadovať COVID preukaz – v interiéri na sedenie môže byť 25 % obsadenej kapacity a v exteriéri 50 %. Maximálne však do 200 osôb v exteriéri a 100 v interiéri. Na státie v exteriéri do 100 a v interiéri do 50, organizátor je povinný viesť zoznam účastníkov.

Svadby, oslavy

Podobne je to aj pri svadbách, karoch a oslavách. Ten, kto danú udalosť organizuje, si vyberie, akú skupinu pustí. Aj pre plne zaočkovaných však budú platiť obmedzenia, a to max. 100 ľudí v interiéri a 200 v exteriéri. Ak bude oslava pre očkovaných, otestovaných alebo prekonaných, bude tam môcť byť maximálne 50 ľudí v interiéri alebo 100 v exteriéri. Tí, čo však nie sú očkovaní a nemajú ani test, na takúto udalosť nesmú ísť.

Podobný princíp platí aj pri bohoslužbách v kostoloch, ale aj na športových podujatiach. Návštevy v nemocniciach sú v tejto fáze povolené, pri otestovaných a neočkovaných je to na základe povolenia riaditeľa alebo zriaďovateľa. Čo sa týka fitnes centier, tie ostávajú otvorené, pre plne zaočkované osoby je vstup bez limitu. Pre neočkovaných, otestovaných alebo tých po prekonaní je to pri kapacite 20 ľudí. Ak od vás nebudú vyžadovať COVID preukaz, kapacita je len 10 ľudí.

Reštaurácie a ubytovacie zariadenia

Do aquaparkov a wellnes nesmú púšťať bez kontroly. To znamená, že vstup v tejto fáze majú povolený len očkovaní alebo otestovaní alebo tí, ktorí prekonali ochorenie. Pri reštauráciách a podnikoch prichádza k obmedzeniam aj u očkovaných ľudí. V interiéri budú môcť byť pri jednom stole najviac 4 osoby, medzi stolmi musia byť 2-metrové rozostupy. Na terase je počet osôb neobmedzený. Ak však majiteľ reštaurácie nebude vyžadovať COVID preukaz, interiér musí byť zatvorený, na terase môže byť najviac 10 ľudí.

Čo sa týka múzeí a galérií, je to bez obmedzenia. Ak dané múzeum však nebude vyžadovať COVID preukaz, platí obmedzenie na individuálne prehliadky alebo jeden návštevník na 12 metrov štvorcových.

Čo sa ubytovacích zariadení týka, rovnako platí obmedzenie v prípade, že majiteľ nebude vyžadovať COVID preukaz. V tomto prípade musia byť ubytovacie zariadenia zatvorené. Pre plne očkovaných, otestovaných a tých, čo prekonali ochorenie je to bez obmedzení, výnimku má wellnes a sauny, ktoré sa riadia vlastnými pravidlami.