Nová štúdia zistila, že psy rozumejú významu podstatných mien. Dokáže to aj váš miláčik

Aj keď to mnohí majitelia psov tušia, dôkazy až doteraz chýbali. Psí domáci miláčikovia rozumejú určitým slovám, no najmä tým, ktoré sú pre ne dôležité. Rozumejú významu podstatných mien, a keď poviete napríklad „loptička“, tak vedia presne, o akom predmete hovoríte.

Poznajú podstatné mená

Mozog psa dokáže obsiahnuť viac ako iba príkazy ako „sadni“ či „aport„, uvádza The Guardian. „Myslím si, že túto kapacitu majú všetky psy,“ povedala Marianna Borosová, ktorá pomáhala s experimentmi na Eötvös Loránd University v Maďarsku a dodala, že táto štúdia mení naše chápanie vývoja jazyka a náš pocit, čo je pre nás jedinečné.

Vedcov už dlho zaujímalo, či sa psy dokážu naučiť význam slov, pričom existovali náznaky, že to tak naozaj je. Už prieskum z roku 2022 to naznačoval, pričom majitelia verili, že ich psy sa dokázali naučiť od 15 do 215 slov. Ešte skôr, v roku 2011 sa ukázalo, že istá border kólia sa naučila názvy viac ako 1 000 predmetov, z čoho bolo 800 hračiek, 116 loptičiek a 26 lietajúcich tanierov.

Najnovšia štúdia publikovaná v Current Biology sa pozrela na to, čo sa vlastne deje v mozgu psa a ako reaguje na slová. Borosová pozvala 18 majiteľov psov, pričom im povedala, aby doniesli tiež 5 predmetov, ktoré ich psy dobre poznajú. Boli to loptičky, papuče, lietajúce taniere a rôzne hračky či vôdzky.

Odhalili zmeny v mozgu

Majiteľ mal najprv vysloviť názov predmetu a potom ukázať na predmet. Avšak nie vždy ukázal na správny predmet. Napríklad, povedal: „pozri, tu je lopta„, no ukázal na lietajúci tanier, inokedy ukázal naozaj na loptu. Počas experimentu boli psy napojené na EEG, ktoré monitorovalo ich mozgovú aktivitu.

Vedci následne odhalili rozdielne vzorce aktivity v mozgoch psov v momentoch, keď majiteľ ukazoval na správnu a nesprávnu vec. Najväčšie rozdiely boli pri predmetoch, o ktorých majitelia tvrdili, že ich pes pozná najlepšie. Zaujímavé je, že podobná aktivita v mozgu sa pozorovala v rovnakých experimentoch aj u ľudí.

Borosová zdôraznila, že ich závery neznamenajú, že psy rozumejú slovám rovnako ako ľudia. Bude vyžadovať ďalšie štúdie, aby vedci zistili, či sa psy učia rovnakým spôsobom ako napríklad deti a či rozumejú tomu, že napríklad slovo „lopta“ sa nevzťahuje iba na jeden špecifický predmet, ktorý pes pozná.

Štúdia tiež vyvoláva otázky, že ak psy rozumejú podstatným menám, prečo to na nich nie je viac badať. Jednou z možností je, že pes síce rozumie významu, ale ďalej sa tým nezaoberá. „Môj pes sa stará len o svoju loptičku,“ povedala Borosová a dodáva: „Ak mu prinesiem ďalšiu hračku, vôbec sa o ňu nezaujíma.“