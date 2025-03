Nová špionážna kamera z Číny šialene vydesila odborníkov. Je najmocnejšia na svete, vašu tvár rozozná zo vzdialenosti 100 km

Nesleduje vás pomocou dronu a nejde ani o kameru vo vašom telefóne — hľadáčik na vás má technológia, ktorá vašu tvár rozozná a identifikuje ju pokojne aj zo samotného vesmíru.

Najnovšia čínska technológia znie ako čosi vystrihnuté priamo z dystopického filmu.

Vedci z Pekingu prišli s technológiou, ktorú označili ako „najmocnejšiu špionážnu kameru na svete„.

Správu priniesol Daily Mail, ktorý cituje z portálu SCM Post.

Nová technológia dokáže zamerať a detailne identifikovať vašu tvár zo vzdialenosti, ktorá presahuje 100 kilometrov. V praxi je teda možné výkonný laserový systém umiestniť na palubu satelitu a špehovať cieľ priamo z vesmíru, z nízkej obežnej dráhy.

Podľa Live Science tento prelom predstavuje „100-násobný alebo ešte vyšší nárast výkonu v porovnaní s poprednými špionážnymi kamerami a tradičnými teleskopmi“.

Odborníci vykonali úspešný test technológie a podrobne ju opísali v novom článku. Zariadenie malo počas testu úspešne zamerať cieľ na druhej strane Kukunorského jazera (alebo jazera Čching-chaj-chu) vo vzdialenosti 101,8 kilometra.

Kamera využíva systém SAL, technológiu diaľkového snímania, ktoré vysiela impulz svetelnej energie a následne zaznamenáva množstvo energie odrazenej späť. SAL je schopný operovať aj v noci, pričom vytvára 2D aj 3D rekonštrukcie povrchov Zeme.

„Táto technológia má potenciál umožniť Číne skúmať zahraničné vojenské satelity s bezkonkurenčnou presnosťou, alebo z nízkej obežnej dráhy Zeme dokonca zachytiť detaily ako je ľudská tvár,“ informuje Nextech.

Ak vám práve prišlo zle od žalúdka, určite nie ste jediní.

Samotní odborníci prejavili obrovské obavy o bezpečnosť. Autor a člen Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov (AFIO) Robert Morton napísal, že technológia predstavuje „obrovský bezpečnostný problém“.

China’s new spy satellite can ID faces from space. 🛰️👀 Millimeter resolution from 60+ miles up? That’s next-level surveillance—a massive security concern. #SpySatellites #China #Surveillance #NationalSecurity https://t.co/dk1uOxbupv

— Robert Morton (@Robert4787) March 11, 2025