Na Marse bol život, tvrdí bývalý agent CIA z kontroverzného projektu. Údajne má „dôkaz“, ktorým vás presvedčí

Jeho meno spájame s neslávne známou sériou kontroverzných experimentov, ktoré Ústredná spravodajská služba (CIA) vykonávala od 70. do 90. rokov.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Najznámejší incident, v ktorom mala služba využiť nadprirodzené schopnosti agenta, bol ten z novembra 1979, pri ktorom piati členovia na diaľku zachránili 52 amerických rukojemníkov prostredníctvom „špehovania“ iránskych únoscov.

Kontroverzný Projekt Stargate

Projekt, v ktorom McMoneagle figuroval, dostal názov Projekt Stargate. Podľa Daily Mail mala americká vláda bojovať proti Sovietskemu zväzu tým, že zoskupí špehov s telepatickými schopnosťami, ktorí by vedeli infiltrovať myseľ nepriateľa.

O projekte sa dozviete v našom článku na tomto odkaze, pričom je známych 450 prípadov, na ktorých sa rekrut McMoneagle podieľal.

CIA odtajnila dokument z 22. mája 1984. V tomto dokumente údajný „subjekt“ (o ktorom dnes vieme, že ním bol práve McMoneagle) opisuje, že vidí veľmi veľkých ľudí, ktorí sú chudí a nosia zvláštne oblečenie. Ďalej sledoval moment, ako sa planétou prehnala prudká búrka a ľudia sa ukrývali v obrovských pyramídach.

McMoneagle údajne netušil, že agenti sa ho pýtali na opis Marsu. Vtedy mal dostať zapečatenú obálku, v ktorej bolo uvedené „Mars“ v období „približne 1 milión rokov pred n. l.“. Jasnovidec dostal inštrukcie opísať svoje spontánne vízie po pohľade na zavretú obálku, pričom ani netušil, že opisuje Mars.

Keď zistil, kam sa „pozrel“, údajne ho to veľmi nahnevalo.

„Nenávidím, keď sa zameriavam na niečo, čo sa nedá dokázať. Potom neviem, či je (moja vízia) skutočná, alebo si to vymýšľam,“ povedal.

Teraz, v epizóde podcastu American Alchemy z 1. marca dodal, že údajne existuje 60 fotografií rôznych štruktúr a objektov na planéte, ktoré jeho teóriu možno „dokazujú“.

„Je možné, že na Marse bola pred tisíckami rokov civilizácia,“ opisuje. Keď pracovali na projekte, Joseph si údajne myslel, že vďaka vízii objavil čosi nové na našej planéte. Pyramída, ktorú videl, bola údajne omnoho väčšia než tá v Gíze. Vo vnútri sa nachádzali miestnosti, ktoré mu nedávali žiadny zmysel.

V podcaste tiež ukázal niekoľko „dôkazov“, ktoré vraj majú jeho teóriu dokázať. V počítači má údajný záber „kosti na Marse“, rovnako ako niekoľko štruktúr, ktoré „nemohli vzniknúť prirodzene“.

Nakoniec je nutné dodať, že telepati, jasnovidci a mystici so svojimi údajnými schopnosťami figurovali v sérii zvláštnych experimentov od 70. do 90. rokov. CIA vrážala peniaze do výskumu hlavne preto, že verila, že ich sovietsky nepriateľ počas studenej vojny investoval do podobného výskumu. Doposiaľ však Sovieti realizáciu podobného výskumu nepotvrdili, čo však Američanov nezastavilo od rozbehnutia projektu, ktorý patrí k najbizarnejším etapám v dejinách Spojených štátov.