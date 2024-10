Nová metóda „opačného nakupovania“ vám pomôže šetriť peniaze. Keď to vyskúšate, už nebudete chcieť nakupovať potraviny inak

Nie je to tak dávno, čo sme vás informovali, prečo sú ovocie a zelenina umiestnené na začiatku supermarketu, takže sa k nim dostanete v momente, ako vojdete dovnútra. Ako sme v článku vysvetlili, je to z dôvodu, že keď si do košíka vložíte zdravé veci, ako sú ovocie a zelenina, nebudete sa neskôr cítiť previnilo, ak do košíka prihodíte viacero nezdravých vecí. A tak aj nakúpite viac.

Článok pokračuje pod videom ↓

Z tohto dôvodu sa autorka pôvodného článku, uverejneného na webe The Sun, Julie Cook rozhodla vyskúšať metódu „opačného nakupovania“. Vďaka nej podľa jej slov ušetrila viac ako 1000 libier za rok a funguje tak dobre, že už inak ani nenakupuje. Metódu pritom uplatňuje v jej lokálnom Tescu, ktoré má, rovnako ako sme spomínali vyššie, hneď na začiatku umiestnené ovocie a zeleninu.

Ako to funguje

Julie vysvetlila, ako sa metóda „opačného nakupovania“ líši od bežného nákupu. Predtým totiž tiež nakupovala „normálne“, a keď vošla do supermarketu, zamierila rovno do sekcie s ovocím na začiatku obchodu, aby do košíka vložila prvú položku z jej nákupného zoznamu – banány.

Teraz však vojde dovnútra a automaticky zamieri do zadnej časti obchodu. „Ostatní nakupujúci sa na mňa smiešne pozerajú, keď prechádzam okolo s prázdnym vozíkom. Koniec koncov, takto sa predsa nenakupuje. Ale ja si to namierim do poslednej uličky, kde sú plienky, hygienické vložky a dezodoranty. Je to rebelský pocit, najmä keď ostatní zákazníci kráčajú opačným smerom,“ opisuje Julie.

Do košíka ako prvé začne vkladať objemný tovar. „Začnem toaletnými potrebami, vyberiem si nárazové balenie toaletného papiera a kuchynské utierky, prejdem k bielidlu a krmivu pre mačky a potom k vreciam na odpadky a gumeným rukaviciam,“ vysvetľuje autorka článku svoju skúsenosť.

Následne vysvetľuje, čo sa zmenilo tým, že začala nakupovať v tejto časti obchodu namiesto toho, aby začala na samotnom začiatku. Píše: „Už teraz si všímam, že môj vozík vyzerá plnší ako zvyčajne. Keď začnem so šalátom a ovocím, pekne to padá na dno vozíka. Ale tieto objemné predmety zaberajú toľko miesta, že som zvedavá, či sa mi tam zmestí všetko ostatné.“

Ušetrí ešte viac