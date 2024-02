Nová letecká linka z Košíc je opäť bližšie k realite: Do obľúbenej destinácie by sa mohlo začať lietať ešte tento rok

Nová letecká linka medzi Košicami a švédskym Göteborgom, ako aj obnovené vnútroštátne letecké spojenie Bratislava – Košice by mohli začať fungovať ešte v tomto roku. Ministerstvo dopravy by malo záujem, aby sa tak stalo už od jesene, no z pohľadu poskytnutia podpory zo strany štátu je potrebné najskôr schváliť schémy pomoci.

„V tejto oblasti platia pravidlá Európskej únie pre štátnu pomoc a minimálnu pomoc,“ uviedlo na sociálnej sieti v odpovedi na jednu z otázok ministerstvo dopravy. Následne vyhlási výzvu pre leteckých dopravcov. „Taktiež to závisí aj od samotných dopravcov, či budú mať o takéto linky záujem. Komunikujeme s letiskovými spoločnosťami o tom, aké ďalšie pravidelné letecké spojenia by bolo vhodné podporiť,“ informovalo ministerstvo.

Začať by sa mali aj výstavby nových úsekov ciest