Našli sme letenku za „pár šupov“: Len za 13 eur si zaletíte do európskeho raja, ste tu za 90 minút

Máme pre vás ďalší tip na lacnú letenku, tentoraz do destinácie, ktorú ste doteraz možno úplne prehliadali, no je to chyba. Len za pár „drobných“ si teraz môžete zaletieť do Albánska, o ktorom už nemožno povedať, že je neobjavené, no mnohí Slováci o jeho návšteve zatiaľ ani len neuvažovali.

Článok pokračuje pod videom ↓

Lacné letenky sme našli z Budapešti do Albánska na začiatok marca a aj začiatok apríla. Za cestu tam zaplatíte len 13 eur a trvá 90 minút. Čiže si do tohto raja môžete teraz doslova odskočiť.

Tam aj späť za pár eur

Ani spiatočné letenky nemusia zruinovať váš rozpočet. Ak sa do Tirany vydáte 6. marca a strávite tu týždeň, za cestu tam aj späť zaplatíte len 33 eur. V prípade, že sa chcete zdržať dlhšie a užiť si napríklad roadtrip po celej krajine, letenky na dva týždne v Albánsku vás vyjdú len na 28 eur.

Čo robiť v Albánsku?

Ak milujete hory a prírodu, či len tak sa túlať a spoznávať nové miesta, Albánsko je pre vás ako stvorené. Ak sa sem vydáte počas leta, môžete si dokonca užiť more. Albánsko však stojí za to navštíviť aj v marci či apríli, kedy tu ešte nie je tak teplo a vy si môžete užiť turistiku či spoznávanie miest.

Za najkrajšími plážami vyrazte na Albánsku riviéru, no ak si nechcete prenajímať auto, autobusom sa priamo z Tirany dostanete k viacerým pobrežným letoviskám.

Najbližšie sa nachádza mesto Drač, autobusom ste tu priamo z letiska za pár minút. Ak sa sem rozhodnete vybrať, odporúčame vám nájsť si ubytovanie južnejšie od centra. Pláže sú tu menej preplnené, nás totiž šokovalo obrovské množstvo ľudí, ktorí sa tam nachádzali.