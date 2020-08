Nová animácia od NASA ukazuje, ako by to vyzeralo, keby sme sa pohybovali rýchlosťou svetla

Aj keď sa zatiaľ musíme uspokojiť s dovolenkami a výletmi na Zemi a cestovanie do vesmíru prenechať astronautom, sci-fi diela sú plné nekonečných možností. V tých hlavní hrdinovia bežne putujú rýchlosťou svetla. Ako by však takéto cestovanie vyzeralo podľa NASA?

Ako by vyzeralo cestovanie rýchlosťou svetla?

Aj keď znie cestovanie vesmírom rýchlosťou svetla zábavne, z fyzického hľadiska je to v súčasnosti nemožné. Einsteinova špeciálna teória relativity to jednoducho nedovoľuje. Fyzici sa síce k takej rýchlosti dokážu priblížiť, vyžaduje si to však obrovské množstvo energie.

Ako informuje portál Universe Today, NASA Goddard Space Flight Center v spolupráci s Goddard Media Studios sa preto rozhodli, že vytvoria animované video s názvom NASA’s Guide to Near-light-speed Travel. Animácia má ľuďom ukázať, ako by také cestovanie rýchlosťou svetla vyzeralo, píše portál Science Alert.

V animácii, ktorú odborníci na čele s Chrisom Smithom a Krystoferom Kimom vytvorili, je cestujúcim malý mimozemšťan. Ten putuje špeciálne zostavenou vesmírnou loďou, ktorá dokáže dosiahnuť 90% rýchlosti svetla. Tvorcovia priznávajú, že netušia, ako sa mimozemšťanovi takú vesmírnu loď podarilo zostrojiť a radšej sa venujú tomu, aké ťažkosti by musel cestujúci prekonať, ak by sa mu rýchlosť blížiacu sa k rýchlosti svetla predsa podarilo dosiahnuť.

Okrem iného by sa totiž mimozemšťan musel popasovať napríklad s dilatáciou, resp. spomaľovaním času. Navyše, je otázne, ako dlho by mu trvala cesta k destináciám, ako je napríklad najbližšia hviezda Proxima Centauri či najbližšia galaxia Andromeda, nehovoriac o najvzdialenejšej galaxii GN-z11.

Odborníci sa musia popasovať s množstvom problémov

Sú to otázky, na ktoré doteraz nedokázali nájsť presné odpovede ani tí najväčší géniovia na svete. Vedci to však jednoznačne nevzdávajú, a ako informuje portál Breakthrough Starhot, príkladom je rovnomenná iniciatíva, v rámci ktorej sa chystajú odborníci vyslať k Alfa Centauri vesmíru loď so špeciálnym pohonom. Raketa by mala dosiahnuť 20% rýchlosti svetla a „výlet“ by mala zvládnuť v časovom rozpätí 20 rokov.

Čo sa animácie týka, vedci museli zapojiť poriadnu dávku kreativity, aby zvážili všetky nebezpečenstvá, na ktoré by mohol mimozemšťan počas svojho putovania natrafiť. Aj v realite a pri 20% rýchlosti svetla si však musia odborníci potrápiť hlavy s nemalými problémami, ako je napríklad komunikácia, vybavenie (napríklad kamery), tvar raketoplánu, ale aj jeho spomalenie, keď už raz dosiahne svoju destináciu.