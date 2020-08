NASA skúma anomáliu v magnetickom poli Zeme. Ovplyvňuje satelity, ale aj raketoplány

NASA o anomálii vie už desaťročia, no ešte aj dnes si nad ňou vedci lámu hlavu. Prečo je na tomto mieste intenzita magnetického poľa nižšia a čo to znamená?

Ako informuje portál NASA, medzi Južnou Amerikou a juhozápadnou časťou Afriky sa nachádza anomália v magnetickom poli Zeme, píše portál Science Alert. Ide o rozľahlé územie, kde magnetické pole pôsobí nižšou intenzitou. Fenomén, nad ktorým si vedci lámu hlavu už desaťročia, dostal pomenovanie South Atlantic Anomaly – SAA (juhoatlantická anomália). Oslabenie magnetického poľa totiž ovplyvňuje satelity, ale aj raketoplány NASA, vrátane Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS, ktorá počas svojho putovania prechádza priamo cez juhoatlantickú anomáliu. Čo sa týka obyvateľov Zeme, na tých anomália nijak nevplýva.

The South Atlantic Anomaly (SAA) between South America and Africa still concerns NASA scientists as it is a region of weakened magnetic field that can affect spacecraft such as ISS and satellites. Higher probability of being hit by high energy particles. https://t.co/WO8kZnvHNK

