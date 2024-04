Niektorým influencerom sa to páčiť nebude: Za takúto propagáciu na sociálnych sieťach im hrozí pokuta až 250-tisíc eur

Influenceri by si mali byť vedomí, že za propagáciu nelegálnych webových stránok týkajúcich sa nelegálnych hazardných hier im hrozí pokuta. A to aj pri reklame vo forme bonusových kódov, odkazov na nelegálne online kasína alebo živého streamovania priebehu hry.

V prípade fyzickej osoby ide o pokutu do výšky 50 000 eur, pri právnickej osobe do 250 000 eur. Upozornil na to v utorok Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH)

„Influenceri a streameri, ktorí sú platení za propagáciu hazardných hier navodzujú častokrát u mladých ľudí dojem, že hranie hazardných hier je bezpečné, zábavné a dokonca štýlové. Mali by si uvedomiť, akú dôležitú úlohu zohrávajú vo formovaní osobnosti a vnímaní sveta mladých ľudí a prevziať zodpovednosť za obsah a posolstvá, ktoré šíria,“ uviedol generálny riaditeľ ÚRHH Martin Bohoš.

Pokiaľ influencerov osloví na spoluprácu spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je prevádzkovanie hazardných hier, ÚRHH im odporúča, aby si overili na jeho webovej stránke, či má spoločnosť udelenú platnú licenciu na prevádzkovanie hazardných hier. Vyhnú sa tak rizikám hroziacim z nelegálnej propagácie.

„Ak sa rozhodnete pre propagáciu hazardnej hry, samozrejmosťou by malo byť dodržiavanie platnej legislatívy, obmedzenie šírenia takéhoto obsahu maloletému publiku a aktívna komunikácia pravidiel zodpovedného hrania,“ uzavrel Bohoš s tým, že budúcnosť influencer marketingu v oblasti hazardných hier a ich regulácia bude závisieť od prístupu samotných influencerov.