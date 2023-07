Niektoré ste nevideli: Toto je 15 najsledovanejších seriálov Netflixu, na vrchol sa derie aj nováčik

Aj vás vždy zaujímalo, koľko sledovanosti streamovací gigant Netflix generuje na jednotlivých seriáloch? Doposiaľ bolo možno len hádať, pretože platforma sa k zverejňovaniu svojich údajov a dát stavala pomerne svojsky. V tlačových správach uvádzala sledovanosť len počas prvých 28 dní a, navyše, jediným zdrojom bol počet zhliadnutých hodín daného seriálu.

Aj Netflix však prikročil k zmene vo zverejňovaní dát sledovanosti, a tak nie je prekvapením, že rebríček najsledovanejších titulov sa neustále mení. Po novom už populárna streamovacia platforma zverejňuje nielen počet zhliadnutých hodín počas prvých 28 dní, ale zverejňuje aj ich celkový počet a aj celkový počet zhliadnutí daného seriálu.

Rebríček najsledovanejších titulov sa tak neustále mení a inak tomu nebolo ani v poslednom období. Jeden seriálový nováčik dokonca prepísal štatistiky Netflixu, píše web Total Film, ktorý zverejnil rebríček najsledovanejších titulov platformy, ako podľa počtu zhliadnutých hodín, tak aj zhliadnutí celkovo.

Na vrchole aj v oboch rebríčkoch aj naďalej figurujú hity Squid Game, štvrtá séria Stranger Things a minuloročná novinka Wednesday. Kompletné rebríčky si môžete pozrieť nižšie.

Top 15 najsledovanejších seriálov Netflixu podľa zhliadnutých hodín

#15 Queen Charlotte – 520,6 milióna hodín

#14 Lucifer (season 5) – 569,5 milióna hodín

#13 The Witcher (season 1) – 663,6 milióna hodín

#12 All of Us Are Dead (season 1) – 679,3 milióna hodín

#11 Money Heist – Part 4 – 710,2 milióna hodín

#10 Stranger Things (season 3) – 716,1 milióna hodín

#09 The Queen´s Gambit – 746,4 milióna hodín

#08 Bridgerton (season 2) – 797,2 milióna hodín

#07 The Night Agent – 803,2 milióna hodín

#06 Money Heist – Part 5 – 900,7 milióna hodín

#05 Bridgerton (season 1) – 929,3 milióna hodín

#04 Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story – 1,03 miliardy hodín

#03 Wednesday – 1,71 miliardy hodín

#02 Stranger Things (season 4) – 1,83 miliardy hodín

#01 Squid Game (season 1) – 2,2 miliardy hodín