Niektoré autá dostanú tyrkysové svetlá. Budú tak oznamovať vodičom dôležitú informáciu, policajti im nedajú pokutu

Čoraz viac automobiliek sa sústredí na rozvoj automatizovanej jazdy. Vodič tak nemusí auto šoférovať, o všetko sa postará počítač. Auto v režime „autopilota“ by malo byť ale od ostatných odlíšené, a to tak, aby o tom všetci vedeli. A na to by mali slúžiť tyrkysové svetlá. Ako prvé takto označené autá budú od automobilky Mercedes a objavia sa v amerických štátoch Kalifornia a Nevada.

Tyrkysové svetlá by mali byť integrované do predných a zadných svetiel, a taktiež do svetiel na spätných zrkadlách, informuje portál Autoviny. Takto označené auto dá dostatočne najavo svojmu okoliu, že je v režime autopilota.

Vo svete ešte neexistuje štandard v označovaní áut v automatizovanej jazde a Mercedes by chcel tyrkysové svetlá štandardizovať. Výhodou tejto farby je, že je dostatočne viditeľná a rozpoznateľná, čo zabraňuje jej pomýleniu s inými svetlami na automobiloch.

Policajti nedajú pokutu

Informácia, že vozidlo je v režime automatizovaného riadenia, je cenná aj pre políciu. Keďže osoba sediaca za volantom auto neriadi, môže sa venovať iným činnostiam, za ktoré by mohla polícia inak udeliť pokutu, ako napríklad pozeraniu do smartfónu. Polícia tak bude mať jasnú informáciu o tom, kto má kontrolu nad autom a či môže vodičovi udeliť pokutu.

Samozrejme, zatiaľ táto novinka bude v budúcnosti platiť len v dvoch štátoch USA a implementácia do európskych a aj slovenských dopravných predpisov je zatiaľ otázna, aj keď je pravdou, že čím viac budú automobilky ponúkať automatizované riadenie, tak zavedenie takejto či podobnej formy odlíšenia takto prevádzkovaných áut bude len otázkou času.