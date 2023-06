Niekde vám stačí aj 2-tisíc eur. Otvoriť franšízu McDonald’s, Telekom či 1. Day si môžete aj vy, toto musíte splniť

Iste ste sa už mnohí zamysleli nad tým, čo človek vlastne potrebuje na to, aby si mohol otvoriť vlastný McDonald’s či iný druh podobne rozšíreného podniku. Takýto druh podnikania sa nazýva franšízing a otvorený je prakticky pre každého, kto by mal záujem a chuť. Tieto atribúty sú síce kľúčové, no ani zďaleka nestačia a to je možno dôvod, prečo podnikanie s franšízou v súčasnosti toľko ľudí neláka.

V článku sa dozviete: ako funguje franšízové podnikanie;

čo potrebujete na to, aby ste si otvorili franšízu;

ktoré značky na slovenskom trhu fungujú ako franšízy;

koľko peňazí musíte mať, aby ste si mohli otvoriť McDonald’s.

Dobrá cesta k podnikaniu

S rozvíjajúcim sa kapitalizmom má čoraz viac ľudí ambíciu podnikať a viesť vlastný podnik. Vo väčšine sfér to však nie je úplne jednoduché a bez počiatočného kapitálu či skúseností môže podnikateľská ctižiadosť dopadnúť veľmi rýchlym fiaskom, nehovoriac o silnej konkurencii a rizikovom trhu. Existuje však spôsob, ktorým vie podnikateľ riziko výrazne znížiť – franšíza. Práve podnikanie v tejto sfére môže predstavovať ideálny začiatok.

Ako píše na svojom webe Slovenská sporiteľňa, franšíza je pre začínajúcich podnikateľov šikovným spôsobom, ako sa dostať k podnikaniu a ťažiť z poznatkov skúsenejších firiem, ktoré sú na trhu dlhodobo etablované. Pri franšíze dostane podnikateľ stabilné základy a overené know-how, ktoré mu neskôr môže pomôcť aj pri inom vlastnom podnikaní. Práve tento fakt považujú mnohí experti ako to najdôležitejšie, čo môže franšíza podnikateľovi dať.

„Určite sa podniká ľahšie, keď nemusíte fungovať systémom pokus – omyl, pretože tieto kroky už urobil a overil niekto pred vami,“ povedal pre Forbes riaditeľ Oresi Ladislav Jelen. Prečo je teda franšízing na Slovensku stále v plienkach? Nuž, viacerí odborníci sa predovšetkým zhodujú na tom, že medzi ľuďmi je stále nízka informovanosť o tomto druhu podnikania, no potenciálnych záujemcov môžu odrádzať aj ďalšie faktory, ako je napríklad často vysoký vstupný kapitál a neustála kontrola od franšízora.

Zároveň tu je tiež otázka návratnosti investície, ktorú vám skutočne nikto nevie garantovať. Vo všeobecnosti sa v závislosti od prevádzok líši, no kým niektoré menšie značky hovoria o dvoch rokoch, pri väčších podnikoch ako je McDonald’s to môže byť aj 5 či 7 rokov. Každopádne, je to beh na dlhú trať.

Franšízy a slovenský trh

Aj keď to možno mnohí Slováci nevnímajú, franšízy využívajú prakticky na dennej báze a neprejde mesiac, ba ani týždeň, čo by nejakú nenavštívili. Pravdou však je aj to, že nie každá spoločnosť, ktorá na tomto princípe funguje, je otvorená pre každého. Napríklad, ak by ste chceli podnikať pod značkou KFC, nie je to možné. Vyplýva to z informácií, ktoré má fastfood na svojom slovenskom webe.

V súčasnosti sú tomuto druhu podnikania otvorené viaceré veľké značky, ako McDonald’s, predajne 1. Day, mobilný operátor Telekom, prevádzka s čerstvými šťavami Ugo, obľúbená zmrzlina Ice’n’go, ale tiež Bageterie Boulevard, Kinekus či Coffeeshop Company. Prehľadný zoznam mnohých značiek je uverejnený na webe franchising.sk, kde je tiež množstvo aktuálnych informácií o tomto podnikaní.

Niekde vám stačí 2-tisíc eur, inde potrebujete pol milióna

Je dôležité podotknúť, že každá franšíza funguje iným štýlom a celkom pochopiteľne sa líšia aj podmienky, ktoré potenciálny záujemca musí splniť. Vplyv má veľkosť prevádzky, náročnosť prípravy produktov, pracovné postupy, počet zamestnancov a podobne. Prakticky všetci franšízori sa však zhodujú na jednom – potrebujú človeka, s ktorým si budú navzájom maximálne dôverovať a spolupracovať na dennej báze.

Medzi tie menej náročné franšízy určite patrí sieť malých prevádzok so zmrzlinou Ice’n’go. Populárnu letnú pochúťku ste určite zazreli na mnohých miestach, ako sú aquaparky, ZOO či nákupné centrá a vstupný kapitál sa pri tejto sieti pohybuje od 2-tisíc eur až po 7-tisíc eur, v závislosti od veľkosti a umiestnenia prevádzky. Zmluva sa tu uzatvára na 5 rokov a hovoríme tu o ideálnom začiatku pre menej skúseného podnikateľa, ktorý sa chce začať v týchto vodách orientovať.

Zároveň je potrebné dodať, že uvedená franšíza je v aspekte vstupného kapitálu skutočne priaznivá, nakoľko ostatní hráči už vyžadujú výrazne vyššiu investíciu. Tak napríklad sieť prevádzok s čerstvými šťavami Ugo síce ponúka široké spektrum podpory pre franšízantov, no vstupný kapitál začína na úrovni 56-tisíc eur, v závislosti od druhu prevádzky. Na výber je tiež niekoľko možností spolupráce a ak sa vám napríklad „nechce“ budovať novú prevádzku, alternatívou je prebranie už zabehnutej.