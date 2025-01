Niečo také vtipné ste ešte nepočuli. Helena Vondráčková sa podelila o historku s policajtmi, z ktorej pôjdete do kolien

Pre spevácku divu nie je pokročilý vek žiadnou prekážkou. Napriek tomu, že už je na scéne 60 rokov a má po 77, ani zďaleka nezvoľnila tempo a neoddychuje tak, ako ostatní v jej veku. Práve naopak, má množstvo plánov, pripravuje rôzne projekty a koncerty a navyše je aktívna aj na sociálnych sieťach, kde informuje fanúšikov o svojich novinkách. Miluje to, čo robí, a taktiež si nevie vynachváliť šoférovanie.

Zatiaľ čo iní by ubrali plyn, ona pridala. Legenda Helena Vondráčková má očividne energie a elánu do života na rozdávanie. Každú chvíľu príde speváčka s niečím novým a prekvapí tak svojich priaznivcov. Jedným z najväčších prekvapení za poslednú dobu bolo natočenie videoklipu k nestárnucemu hitu Dlouhá noc. Dlhé roky na to mnohí čakali, preto boli pochopiteľne vo vytržení, keď video uzrelo svetlo sveta. Helena toho chystá oveľa viac a je stále naplno aktívna, čo prezradila ešte minulý rok moderátorovi v Rádiu Prostor.

Veľmi si to užíva

Ikona hudobnej scény porozprávala divákom niečo o svojej kariére a začiatkoch. Spomenula čo-to aj o rodine a o cestovaní, no hlavne zhodnotila svoju umeleckú prácu. Samozrejme, že reč prišla aj na jej súkromie a na jednu situáciu, ktorú kedysi zažila legenda českej pop music. Dá sa povedať, že málokto vie o tom, že Helena je vášnivou šoférkou. Miluje, keď môže sadnúť za volant a venovať sa jazde.

„Veľmi si to užívam, vždy som túžila po tom, aby som šoférovala auto. Mala som asi 19 rokov, keď som sa učila šoférovať. Vystriedala som veľké množstvo áut a neskutočne si šoférovanie užívam,“ povedala Helena niečo o svojej záľube. Potom sa však moderátorovi priznala aj s jedným zážitkom, ktorý má za sebou. Hoci spočiatku nešlo o nič príjemné, dnes sa tomu speváčka len smeje.

Čo zažila?