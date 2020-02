Nie je to len Netflix: Vybrali sme zaujímavé slovenské a české streamovacie služby, ktoré by ste mali poznať

Už dávno neplatí, že filmový priemysel a jeho zisky ovplyvňujú najmä kinosály naprieč celým svetom. Ako sa posledné roky ukazuje, pomerne veľkým (a rozhodne nie zanedbateľným) hráčom sú aj streamovacie služby. Mnohí z nás si zvykli používať Netflix či HBO GO. Vedeli ste však, že aj na Slovensku máme množstvo zaujímavých adeptov, ktorých sa oplatí si predplatiť alebo aspoň vyskúšať?

Nielen zahraničné produkčné spoločnosti, ale aj tie slovenské naskakujú na vlnu popularity streamovacích služieb. Každý si chce totiž ukrojiť svoj kúsok z koláča plného ziskov z filmového priemyslu a aj keď trhu streamovacích služieb jednoznačne vládne Netflix, aj na Slovensku či v susednom Česku možno nájsť zaujímavé projekty s pomerne bohatou multimediálnou knižnicou.

Tieto streamovacie služby sú plné zaujímavého nielen zahraničného, ale aj domáceho obsahu, nestoja veľa a rovnako ako Netflix či HBO GO si zaslúžia vašu pozornosť.

Voyo

Azda najznámejšou spomedzi slovenských (i českých) streamovacích služieb je Voyo. Tá síce primárne funguje ako archív relácií televízií Markíza a českej Novy, no nájsť v jej knižnici možno aj zaujímavý filmový a ďalší obsah. Filmy či seriály sú skôr staršieho dáta, no nájsť sa v nich dajú aj klenoty kinematografie – spomenúť sa oplatia napríklad kultové Pelíšky, Trainspotting, podmanivý animák S láskou, Vincent (Loving Vincent) a mnohé ďalšie.

Mesačný poplatok za službu Voyo je 5,99 eur, viac sa dozviete na oficiálnom webe služby.

DAFilms

Ďalším zaujímavým projektom je streamovacia služba, respektíve filmový portál DAFilms, ktorý sa prioritne zameriava na lokálny (slovenský alebo český) obsah. V ponuke služby predplatiteľ za mesačný poplatok 6 eur (alebo ročný 60 eur) dostane prístup do katalógu, v ktorom nájde viac ako 2000 slovenských a českých filmov, ktoré ste mali možnosť vidieť v našich kinách, prípadne aj také, ktoré sa do nich vôbec nedostali.

Platforma DAFilms bola založená v roku 2005 z iniciatívy Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jihlava a aj z tohto dôvodu väčšinu filmov tohto projektu tvoria prevažne dokumenty. Nie však hocijaké – zaujmú vás autorské dokumentárne filmy, filmy na pomedzí žánrov, experimenty a artové filmy, nechýbajú však ani súčasné slovenské filmy. A, samozrejme, ani zaujímavé zahraničné tituly od viac či menej známych režisérskych legiend.

DAFilms ponúka filmový obsah bez reklám, pravidelne odporúča filmy na zhliadnutie a dokonca ponúka možnosť zhliadnuť ten-ktorý film zadarmo – stačí mať vytvorený užívateľský účet a zdieľať film cez sociálnu sieť Facebook. Takto dostanete príležitosť si vybranú snímku pozrieť bezplatne. Nájdete tu napríklad snímky ako Nech je svetlo, Keď príde vojna, Ostrým nožom, Môj pes Killer a mnohé ďalšie. Viac o tejto službe a jej ďalších projektoch sa dozviete na webe DAFilms.

Aerovod

Zaujímavým počinom na trhu česko-slovenských streamovacích služieb je aj projekt Aerovod. Toho prevádzkovateľom je spoločnosť Aerofilms v spolupráci s vybranými českými producentmi a distribútormi.

Aerovod ponúka prevažne kvalitné artové snímky, no vo vysokom rozlíšení a vo forme troch druhov predplatného. Za 150 Kč dostanete mesačné predplatné s prístupom k viac ako 200 filmom, ktoré si môžete pozrieť v internetovom prehliadači. Možnosť je ale tiež si zaplatiť jednorazový poplatok 60 Kč za prehratie filmu alebo 110 Kč za jeho stiahnutie.

Aktuálne sú k dispozícii na zhliadnutie filmy ako tohtorčoný oscarový hit Parazit, novinka Matthias a Maxim, ale aj ďalšie zaujímavé snímky ako Ďaleko od Reykjaviku, Lichožrúti, Whitney, Hodinárov učeň, Julieta, Tiché dotyky, Slnovrat (Midsommar) a ďalšie. Viac o ponuke streamovacej služby Aerovod sa dozviete na webe.

Banaxi

Služba Banaxi vznikla v roku 2012 a od tej doby ponúka obsah VOD. Jej cieľom je, podľa toho, čo majú uvedené na svojej oficiálnej stránke, postaviť silnú medzinárodnú spoločnosť v oblasti video-on-demand a Live Pay TV služieb. A ponukou sa im to celkom slušne darí.

Dostupná je pre českých i slovenských predplatiteľov, pričom v možnosti sú dva typy predplatného – Banaxi Mini a Banaxi Go – tie sa líšia v počte sprístupnených titulov v knižnici. Pri Mini predplatnom je to viac ako 50 filmov a seriálov za mesačný poplatok 2 eurá, pri predplatení balíčka Go dostanete prístup k 500 filmom a seriálom za 4 eurá.

Banaxi má v ponuke menej známe, ale aj viac známe filmy. Z tých známejších si môžete pozrieť napríklad kultový komediálny seriál Červený trpaslík (Red Dwarf), animák Angry Birds vo filme 2, Tarantinov najnovší počin Vtedy v Hollywoode (Once Upon a Time In Hollywood), či obľúbené marvelovky so Spider-Manom a mnohé ďalšie.

BONUS: Archívy slovenských televízií

Aj keď by sa mohlo na prvý pohľad zdať, že v archívoch slovenských televíznych staníc nemožno nájsť zaujímavý obsah, opak je pravdou. Obzvlášť archív verejnoprávnej RTVS je nesmierne bohatý nielen na vlastné relácie, ale aj pôvodné dokumentárne cykly a seriálové diela vlastnej produkcie. Archív RTVS je v desktop verzii user friendly a každý si v ňom dokáže niečo nájsť.

Podobne user-friendly je aj archív komerčnej televízie JOJ. Tá v ňom ponúka len svoj pôvodný obsah a rôzne relácie (áno, vrátane slávnych a nemálo bizarných reality show ako Mama, ožeň ma, Farmár hľadá ženu či Extrémne rodiny), no nielen v desktopovej verzii, ale aj v mobilnej aplikácii ide o prehľadnú vec, ktorú ocení každý divák, ktorý si chce pri sledovaní televízie či obsahu na streamovacích službách oddýchnuť.

A čo je na archívoch týchto dvoch televízií najlepšie? Je k dispozícii celkom zadarmo.