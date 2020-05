Nevyčerpateľná energia je opäť bližšie. Fyzici objavili nový spôsob stabilizácie fúznych reaktorov

Dopyt ľudstva po energii sa neustále zvyšuje a vedci hľadajú stále nové a lepšie spôsoby ako ju zabezpečovať. Už dlhé desaťročia sa hovorí o jadrovej fúzii, ktorá by mohla vďaka zlučovaniu ľahkých jadier prvkov vytvárať veľké množstvo energie.

Experimenty s jadrovou fúziou prebiehajú po celom svete v zariadeniach nazývaných tokamaky, prípadne stelarátory. Jeden z veľkých problémov pri týchto experimentoch je udržanie stabilnej plazmy po dlhú dobu. Tá dosahuje teploty niekedy aj násobne vyššie ako je povrch Slnka. Aby reaktor neroztavila, je udržiavaná v silnom magnetickom poli.

Jadrová fúzia Jadrová fúzia je proces, pri ktorom sa zlučujú jadrá ľahkých prvkov (vodík) a vytvárajú sa ťažšie (hélium). Pritom sa uvoľňuje veľké množstvo energie. O vytvorenie kontrolovateľnej jadrovej fúzie sa ľudstvo pokúša už od 50. rokov minulého storočia.

Magnetické ostrovy

Plazma je však často nestabilná, extrémne nepredvídateľná a ťažko kontrolovateľná. Ako však uvádza portál Futurism, podľa fyzikov existuje spôsob ako plazmu prinúť robiť to, čo chceme my. Fyzici to uvádzajú v novej teoretickej publikácii uverejnenej v časopise Physics of Plasmas.

Veľkým problémom pri zachovaní stabilnej plazmy sú „magnetické ostrovy“. Sú to akési bublinové štruktúry, ktoré narušujú plazmu a môžu v extrémnom prípade spôsobiť aj poškodenie samotného reaktora. Vedci z Princetonskej univerzity však zistili, že pomocou vysokofrekvenčných vĺn, ktorými by zasahovali plazmu, dokážu významne znížiť pravdepodobnosť vzniku magnetických ostrovov.

Lepšia stabilita

„Chceme, aby ostrovy nerástli,“ uviedol Eduardo Rodriguez postgraduálny študent a prvý vedec zapísaný v štúdii. Podľa neho zameranie sa práve na elimináciu magnetických ostrovov môže prispieť k lepšej stabilizácii fúznych reaktorov.

Takéto zistenia a štúdie sú v dnešnej dobe veľmi dôležité aj v súvislosti s medzinárodným projektom ITER, v rámci ktorého sa v južnom Francúzsku buduje doposiaľ najväčší fúzny reaktor. Jeho spustenie je naplánované na koniec roka 2025 a momentálne je vo výstavbe.