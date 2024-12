Neuveriteľná premena mamičky vám ukáže, že možné je všetko. Nezaberali jej diéty ani pôst, no potom schudla 50 kíl

Chudnutie je niekedy náročné a v prípade, že sa nedarí dosiahnuť výsledky hneď, ľudia môžu byť rýchlo frustrovaní. Obzvlášť ženy, ktoré pribrali počas tehotenstva a ľudia ich upozorňujú na to, že by mali čím skôr zhodiť prebytočné kilá. Rovnako sa cítila aj Sarah, mamička, ktorá vyskúšala všetko, no bez dlhodobého výsledku.

O príbehu Sarah Kenyon-Holden informuje portál LancsLive. Mamička mala po pôrode veľkosť 52 a hoci bola odhodlaná všetky prebytočné kilá schudnúť, nedarilo sa. Skúšala hladovať, cvičiť, vyskúšala všetky možné diéty aj injekcie na chudnutie, nič však dlhodobo nefungovalo.

Odhodlala sa pre riskantný krok

Mamičke z Lancashire sa občas nejakou metódou podarilo schudnúť desať alebo dvadsať kilogramov, ale úspech bol vždy krátkodobý. „Váha sa vrátila späť rýchlejšie, ako sa stratila,“ priznala Sarah a pokračovala: „Stratila som pevnú vôľu a úplne som sa utápala v tom, čo mám robiť.“

Sarah sa obrátila na internet, kde začala skúmať operácie na chudnutie. Po získaní informácií o postupoch sa Sarah rozhodla, že najlepšou možnosťou pre ňu bude bandáž žalúdka.

V roku 2021 sa rozhodla podstúpiť operáciu. Vzhľadom na vysoké náklady na operáciu v Spojenom kráľovstve si však Sarah nemohla dovoliť podstúpiť ju na mieste. Po ďalšom prieskume narazila na kliniku NORDS v Litve.

Sarah ďalej spomína: „Prvých osem týždňov bolo dosť náročných. Musela som prijímať iba tekutiny, potom kašovité jedlá, mäkké jedlá a nakoniec pevné tuhé potraviny. Ale zotavovanie bolo skvelé a operácia bola laparoskopická, čo znamenalo menšie rezy, menej bolesti, rýchlejšie zotavenie a minimálne jazvy.“

Po operácii žalúdočnej bandáže začala Sarah na svojom tele pozorovať trvalé zmeny. Ale jej cesta sa tým nezastavila. Táto 33-ročná zamestnankyňa bytových potrieb podstúpila aj ďalšie zákroky, ktoré jej pomohli zlepšiť vzhľad po dramatickom úbytku hmotnosti. Podstúpila lifting pŕs a implantáty, po ktorom nasledovala operácia brucha na odstránenie 6 kilogramov nadbytočnej kože. Celkovo Sarah na tieto transformačné operácie minula 16 000 libier (19 274 eur), ale pre ňu to stálo za každý cent.