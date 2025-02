Neuveríte, čo si Trump zavesil v pracovni: Tento detail by si nikto nevšimol, ak by pri fotografovaní nezabudli zavrieť dvere

Americký prezident Donald Trump patrí medzi výstredné a neraz aj kontroverzné postavy svetovej politiky. Staronová hlava najmocnejšieho štátu sveta má na krku aj nejeden škandál a vyzerá to, že Trump je na niektoré z nich dokonca hrdý.

Do svojej novozariadenej Oválnej pracovne v Bielom dome si totiž vyvesil svoj takzvaný „mugshot“, čo je policajná fotografia osoby, ktorá bola zatknutá. Používa sa na identifikáciu podozrivých a je súčasťou ich záznamu v trestnom registri. O tejto nezvyčajnej výzdobe informuje New York Post. Netradičná výzdoba bola odhalená počas návštevy indického premiéra Narendra Modiho, kedy sa objavila na zverejnenom videu.

Fotografia bola zhotovená v auguste 2023, keď Trumpa zadržali zamestnanci väznice vo Fulton County, v spojitosti s jeho vyjadreniami o zvrátení výsledkov prezidentských volieb v roku 2020. Trumpov tím fotografiu šikovne využil a stala sa jedným zo symbolov jeho kampane.

