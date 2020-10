Netflix zverejnil trailer k poslednému filmu hviezdy marvelovky Black Panther. Zažiari po boku oscarovej herečky

Zosnulého herca Chadwicka Bosemana, ktorého väčšina spoznala ako komiksového superhrdinu v koncepte MCU, uvidíme už v decembri v jeho poslednom filme, ktorý stihol pred smrťou dokončiť. Tým bude hudobná snímka s názvom Ma Rainey – Matka blues a uvedie ho Netflix na svojej streamovacej platforme.

Novinka z dielne streamovacej služby ešte ani nemala premiéru, ale už jej mnohí veštia zisky prestížnych sošiek Oscara. Novinka s pôvodným názvom Ma Rainey’s Black Bottom sa objaví v knižniciach predplatiteľov v decembri tohto roka a predstaví príbeh z jazzovej éry 20. rokov 20. storočia, kedy sa s veľkou obľubou stretol nový tanec s názvom „black bottom“.

Sktočný príbeh slávnej speváčky

Ústrednými postavami budú slávna černošská speváčka Ma Rainey (zahrá si ju oscarová Viola Davis) a jej ambiciózny trumpetér Levee (toho stvárni Boseman). Tí sa snažia zvádzať neľahký boj s vedením klubu v časoch, kedy to černosi nemali jednoduché a obzvlášť nie v Amerike. Vedenie plné belochov im však pomocnú ruku nepodáva a snaží sa matku blues držať na uzde, pretože je nemysliteľné, aby černoška bola tak úspešná. Samozrejme, to sa im nepodarilo, pretože z Ma, ktorá zaslúžene dostala prezývku “Matka blues”, sa stala hviezda veľkých rozmerov a jedna z prvých predstaviteliek bluse.

Netflix pri príležitosti blížiacej sa premiéry zverejnil vôbec prvý trailer, pozrieť si ho môžete nižšie.

Adaptácia oceňovanej hry z Broadwayu

Novinka je adaptáciou slávnej a oceňovanej hry, ktorá sa s úspechom hrala na Broadwayi od roku 1984. O produkciu jej filmovej verzie sa postaral herec Denzel Washington, režíroval ju George C. Wolfe.

Okrem Bosemana a Davis v snímke zahviezdia aj Colman Domingo (Euphoria, Fear the Walking Dead), Glynn Turman (Super 8, Fargo), Michael Potts (Peacemaker, Here and Now) či Jeremy Shamos (Birdman, Taking Woodstock) a ďalší.

Netflix snímku Ma Raine’s Black Bottom uvedie 18. decembra 2020. Vo vybraných amerických kinách bude film exkluzívne uvedený v novembri tohto roka.