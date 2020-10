10 najsledovanejších seriálov na Netflixe a HBO GO na Slovensku

Streamovacie služby ponúkajú vo svojich knižniciach predplatiteľom tisícky hodín pútavého obsahu. Ako si však z tohto množstvo vybrať ten najideálnejší, ktorý nás nadchne? Možností je veľa a jednu teraz pridávame aj my. Toto je desiatka najsledovanejších nových seriálov, ktoré streamovacie služby Netflix a HBO GO ponúkli počas uplynulého mesiaca.

Away

Streamovacia služba Netflix je známa nielen tým, že má vo svojej ponuke niekoľko hitových počinov, ale aj tým, že často dáva priestor aj mladým a neskúseným tvorcom. Jedným z nich bol aj Andrew Hinderaker, ktorého predchádzajúce skúsenosti tvorili len scenáre k pár epizódam hororového seriálu Penny Dreadful. Potom ale dostal príležitosť od Netflixu predstaviť svoj vlastný nápad. Tým sa stal seriál s názvom Away.

Tak trochu sci-fi, tak trochu dráma – to je v skratke 10-dielna seriálová novinka s oscarovou Hilary Swank v hlavnej úlohe. Tá v tomto seriáli hrá ženu menom Emma Green, ktorá musí opustiť svojho manžela a dospievajúcu dcéru. Má však na to veľmi prostý dôvod, ktorý navyše môže pomôcť celému ľudstvu. Odchádza totiž, aby mohla veliť medzinárodnej posádke pri zradnej misii na Mars.

Away síce nemá príliš pozitívne hodnotenia naprieč filmovými webmi, patrí však medzi desiatku najsledovanejších nových seriálov uplynulého mesiaca a našli sa aj takí diváci, ktorí jeho kvality vyzdvihli do nebies. Na túto novinku si tak bude musieť spraviť názor každý sám. My ho rozhodne odporúčame.

Ratchedová (Ratched)

Azda najväčším prekvapením pre predplatiteľov streamovacej služby Netflix bol počin od tvorcu Ryana Murphyho, ktorý sa preslávil ako autor úspešného hororového projektu American Horror Story. A mnohí jeho najnovšie seriálové dielo k jeho najslávnejšiemu počinu aj prirovnávajú, keďže veľa hereckých tvárí z neho účinkuje aj v dobre hodnotenej novinke.

Ratched je akýmsi vysneným prequelom k slávnemu románu a filmu Prelet nad kukučím hniezdom (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) autora Kena Keseyho.

Seriál Ratched sa odohráva v roku 1947 a sleduje príbeh Mildred Ratchedovej (hrá ju Sarah Paulson), ktorá začína pracovať ako ošetrovateľka v špičkovom psychiatrickom ústave. Samozrejme, jej uhladený výraz a úsmev na tvári v mnohých vyvoláva spokojnosť a pohodu. Za jej upraveným zovňajškom sa však ukrýva doslova číre zlo.

O úspechu novinky na Netflixe svedčia nielen hodnotenia naprieč filmovými webmi, ale aj fakt, že zo seriálu sa len v priebehu pár dní stal jeden z najsledovanejších seriálov na Netflixe vo viac ako 50 krajín sveta.

Jurský svet: Kriedový kemp (Jurassic World: Camp Cretaceous)

Medzi najsledovanejšími novinkami na Netflixe je aj vôbec prvý seriál zo sveta Jurského parku. Aj keď príliš pozitívne hodnotenia nemá, za zmienku určite stojí. V prvom rade ale musíme všetkých upzorniť, že nejde o hraný, ale o animovaný projekt, ktorého cieľová skupine je výrazne znížená a priveľa hororovej akcie v ňom preto hľadať netreba.

Jurassic World: Camp Cretaceous sleduje príbeh šestice teenagerov, ktorá absolvuje pobyt v tábore na opačnej strane ostrova práve v čase, keď v parku dôjde k nehode a všetky dinosaury sa ocitnú na slobode. Šestica priateľov sa tak ocitá v nebezpečenstve a musí sa spoliehať len na seba, aby v nehostinnom prostredí prežili.

Baby

Aj keď nejde o seriálovú novinku, vašu pozornosť si zaslúži aj seriálová dráma talianskej produkcie s názvom Baby, ktorá sa na Netflix v septembri vrátila s treťou sériou.

Seriál sleduje príbeh dvoch dospievajúcich dievčat z bohatej časti Ríma, ktoré sú zo svojich perfektných životov, rodiny aj spolužiakov otrávené natoľko, že ich začne priťahovať podsvetie a začnú viesť dvojitý život. Viac o tomto seriáli sa dozviete aj v našom samostatnom článku.

Premena domácnosti: Vysnívané bývanie (Get Organized with The Home Edit)

Okrem seriálov a filmov bývajú často na popredných priečkach obľúbenosti medzi predplatiteľmi streamovacích služieb aj rôzne reality show. Netflix ich má spomedzi nich na konte zatiaľ najviac.

V najnovšom počine predstavenom počas septembra máme možnosť nahliadnuť do obývačiek slávnych i obyčajných ľudí. V Get Organized with The Home Edit sa dve odborníčky na premeny príbytkov Clea a Joanna podujali na neľahkú úlohu – naučiť ľudí vyraďovať, triediť a skladovať veci tak, aby ich domovy opäť zažiarili. Inšpiratívna reality show si svojich divákov našla aj medzi slovenskými a českými predplatiteľmi. Pokiaľ vás teda ponuka obdobných slovenských “makeover” programov už nebaví, dajte šancu tomuto dielku.

Vychovaní vlkmi (Raised By Wolves)

Počinom Raised By Wolves vstúpil do sveta prémiovej seriálovej produkcie aj majstrovský rozprávač príbehov a tvorca nákladných sci-fi filmov, režisér Ridley Scott.

Jeho prvé seriálové dielo rozpráva príbeh dvoch androidov – Otca a Matky, ktorí sú poverení výchovou ľudských detí na tajomnej panenskej planéte. Rozrastajúca sa kolónia ľudí a ich súdržnosť sa však náhle ocitá v nebezpečenstve, keď ju začnú ohrozovať rôzne náboženské rozdiely.

Raised By Wolves sa teší nesmiernemu diváckemu úspechu, aj napriek slabším recenziám kritikov. Ani to však HBO neodradilo a k prvej sérií si objednalo aj druhú várku epizód, ktorej by sme sa mali dočkať na sklonku budúceho roka. Prvá 10-dielna séria je už takmer kompletne dostupná v knižnici HBO GO s pôvodnom znení s českými titulkami.

DES

HBO tento rok na svojej streamovacej platforme ponúklo aj skutočný príbeh o škótskom masovom vrahovi Dennisovi Nilsenovi (hrá ho skvelý David Tennant). Trojdielna miniséria sleduje zvráteného vraha, ktorý medzi rokmi 1978 a 1983 zavraždil niekoľko mladých mužov a to bez toho, aby ho pritom niekto pristihol. Odhalili ho až sťažnosti Nilsenových susedov, ktorí polícii tvrdili, že v miestnej kanalizácii našli pozostatky ľudských kostí a vnútorností. Vďaka tomu sa podarilo odhaliť záhadné zmiznutia mladých mužov vo veku od 14 do 30 rokov.

Viac o príbehu Dennisa Nilsena vám neprezradí nielen táto skvelo hodnotená miniséria, ale aj náš samostatný článok.

Lovecraftova krajina (Lovecraft Country)

Premiéru mal síce už v auguste, no na svoju slávu musel pár týždňov počkať. Lovecraft Country je novým hororovým seriálom z dielne HBO, ktorý je inšpirovaný rovnomenným románom spisovateľa Matta Ruffa z roku 2016.

Hlavný hrdinom je mladý Atticus Freeman (hrá ho Jonathan Majors), ktorý sa v 50. rokoch 20. storočia vydáva so svojou kamarátkou Letitiou (hrá ju Jurnee Smollett-Bell) a strýkom Georgeom (hrá ho Courtney B. Cance) na cestu naprieč Amerikou, kde platia zákony Jima Crowa. Na tej ich ale čaká ťažký boj o prežitie. Trojica hrdinov totiž musí bojovať nielen s hrôzami bielej Ameriky, ale aj proti rôznym duchom a ďalším nadprirodzeným bytostiam, ktoré akoby boli vystirhnuté zo stránok hororových príbehov H. P. Lovecrafta.

Tretí deň (The Third Day)

Jednou zo septembrových noviniek v knižnici HBO GO je aj mysteriózna dráma s názvom Tretí deň, v ktorej hviezdi aj oceňovaný herec Jude Law.

Miniséria od tvorcov Dennisa Kellyho a Felixa Barretta je rozdelená do dvoch samostatných, no na seba nadväzujúcich častí s názvami Leto a Zima. V prvej, pozostávajúcej z troch epizód, spoznávame Sama (Law), muža, ktorý je priťahovaný k tajomnému ostrovu pri pobreží Británie, kde stretáva skupinu jeho obyvateľov. Tí sú za každú cenu odhodlaní ochrániť a zachovať svoje – pre Sama veľmi zvláštne – tradície.

Druhá časť Zima sa odohráva počas ďalších troch epizód a v nej spoznávame neústupnú ženu Helen (hrá ju herečka Noamie Harris), ktorá na tento ostrov prichádza hľadať odpovede, čím však rozpúta bitku plnú hádok, ktorá má rozhodnúť o tom, aký osud ostrov postretne.

Vlasť (Patria)

So skvelými ohlasmi sa stretol aj španielsky seriál s názvom Vlasť, ktorý rozpráva príbeh dvoch rodín z Baskicka – autonómneho spoločenstva v Španielsku – v priebehu obdobia 30 rokov. Tieto rodiny boli zasiahnuté násilným konfliktom teroristov organizácie ETA a Španielskou národnou stranou.

Život Bittori a jej rodiny sa razom obracia hore nohami v deň, keď ETA priamo na prahu dverí ich rodinného domu zavraždí jej manžela. Týmto sa skončí aj jej priateľstvo s najlepšou kamarátkou Miren, ktorej syn je členom práve tejto teroristickej organizácie. Obe rodiny tak musia čeliť nielen smútku, ale aj morálnym paradoxom. Dokážu si navzájom odpustiť a nájsť k sebe opäť cestu, aj napriek tomu, že ich životy sú plné násilia a nenávisti?