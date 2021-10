Netflix sa na Vianoce pripravuje vo veľkom: Už o mesiac prinesie 23 úplne nových vianočných filmov, tu je zoznam

Aj keď mnohí o tom ešte nechcú počuť ani pol slova, pravda je taká, že Vianoce sú už skutočne za rohom. Niektoré obchodné reťazce to stihli pripomenúť už začiatkom nového školského roka, populárna streamovacia služba začne svoj vianočný hype už o mesiac. Ako sa Netflix najnovšie pochválil, do knižníc predplatiteľov po celom svete vyšle tento rok až 23 nových vianočných filmov i reality whos špeciálov.

Klišé romantické komédie i originálne námety

Prvým z filmov, ktoré si predplatitelia Netflixu budú môcť pozrieť, je vianočný rodinný film The Claus Family. Hlavným hrdinom bude Jules, ktorý síce Vianoce nenávidí, no postupne si uvedomí magické posolstvo svojho rodu a že je jedinou nádejou na záchranu Vianoc.

Samozrejme, s podobnými klišé námetmi Netflix svojich predplatiteľov šetriť skutočne nebude. Už 5. novembra uvedie aj romantický vianočný film s názvom Love Hard s Ninou Dobrev (The Vampire Diarires) a Darrenom Barnetom (Agents of S.H.I.E.L.D.) v hlavných úlohách. V tejto snímke sa slobodná novinárka vydá na cestu lietadlom naprieč Spojenými štátmi, aby prekvapila muža, ktorého spoznala na Tinderi. Celý film sa, pochopiteľne, bude odohrávať vo vianočnom období, aby srdcia všetkých zamilovaných zaplesali.

Fantasy s hviezdou Harryho Pottera v hlavnej úlohe

Ďalšími filmami s vianočnou tematikou, ktoré si budete môcť na Netflixe pozrieť už v novembri sú projekty s názvami Father Christmas Is Back, The Princess Switch 3, A Castle for Christmas, či veľmi sľubne a ambiciózna fantasy novinka A Boy Called Christmas, kde si jednu z väčších úloh strihne Maggie Smith (profesorka McGonagallová zo série Harry Potter). Zaujímavosťou je, že priestor dostal aj mladý český herec s vietnamskými koreňmi Lukáš Duy Anh Tran. Trailer na tento magický vianočný film si môžete pozrieť nižšie.

Sviatkami nabitý december

Netflix ale nepoľaví ani počas decembra. Na pláne je snímka Single All the Way, ktorá staví na tradičnú zápletku o dvoch slobodných ľuďoch, pričom jeden druhého presvedčí, aby sa vydávali za pár.

Okrem toho Netflix v decembri ponúkne aj filmy ako David and the Elves, A California Christmas: City Lights, Grumpy Christmas, 1000 Miles from Christmas či A Naija Christmas. Chýbať nebudú ani nové série obľúbených seriálov a reality show špeciály, ktoré budú mať sviatočný nádych.

Kompletný zoznam plánovaných vianočných noviniek si môžete aj s dátumami premiér pozrieť v tabuľke nižšie.

NOVEMBER NA NETFLIXE: The Claus Family – 1. november

Love Hard – 5. november

Father Christmas Is Back – 7. november

Christmas Flow – 17. november (seriál)

The Princess Switch – 18. november

Blown Away – 19. november (reality show)

Waffles + Mochi’s Holiday Feast – 23. november

A Boy Called Christmas – 24. november

Robin Robin 24. november

A Castle for Christmas – 26. november

School of Chocolate – 26. november (reality show)

Elves – 28. november (seriál)

Charlie’s Colorforms City: Snowy Stories – 30. november