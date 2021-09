Netflix sa pochválil so zaujímavými dátami: Toto sú najsledovanejšie seriály a filmy, aké kedy uviedol

Najväčšia spomedzi streamovacích služieb na svete sa počas nedávnej konferencie pochválila s dátami, ktoré mnohých divákov zaujímali dlhé roky. Aj keď sa so sledovanosťou toho-ktorého filmu či seriálu Netflix chváli pravidelne, nie vždy vyzerá Top 10 tak, ako si mnohí myslia. Najnovšie zverejnené dáta preto mnohých prekvapujú. Všimol si to web Refresher.sk.

Netflix, najväčšia a najpopulárnejšia streamovacia služba na svete, počíta sledovanosť svojich projektov trošku inak než konkurencia. Za zhliadnuté dielo považuje také, z ktorého si predplatiteľ pozrie minimálne 120 sekúnd. Táto doba je totiž podľa Netflixu znakom, že prehratie filmu či epizódy seriálu bolo z vlastnej vôle. Nie je teda dôležité, či daný produkt predplatiteľ aj dopozeral do konca, ale to, že ho aspoň na dve minúty zapol.

Výsledky sledovanosti diel na Netflixe sú tak často mnohými spochybňované, lebo môže ísť o skreslené údaje. Počas nedávnej Vox Media’s Code Conference v Beverly Hills ale šéf streamovacej služby Ted Sarandos zverejnil skutočne zaujímavé štatistiky. Vyzerá to totiž tak, že rebríček najsledovanejších filmových a seriálových diel sa bude opäť prepisovať, pričom jeho kráľom bude novinka, ktorá sa v knižniciach predplatiteľov objavila len nedávno. Zatiaľ ju ale do rebríčka neuviedli, pretože celkovú sledovanosť rátajú vždy až po prvých 28 dňoch (teda zhruba po mesiaci) od premiéry na platforme.

Sarandos just released some data here at #CodeCon about the number of viewers for its Emmy-winning shows. Accounts in the first slide are counted if they watched for at least 2 minutes. He says it’s part of a push to be more transparent about Netflix’s viewing data. pic.twitter.com/xJkexUNsW0

— Alex Heath (@alexeheath) September 27, 2021