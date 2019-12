10 najlepších seriálov tohto roka podľa Slovákov, ktoré stihnete pozrieť počas vianočného voľna

Rok 2019 sa nezadržiteľne blíži ku svojmu koncu a spolu s tým prichádza na rad aj bilancovanie toho najlepšieho (a, žiaľ, aj najhoršieho, aj keď tento článok nie je tým prípadom), čo sa počas neho udialo, respektíve vytvorilo. Na našom webe postupne mapujeme tie najlepšie filmy v jednotlivých žánroch, ktoré sme počas roku 2019 videli (nielen) v kinách a tentokrát k tomu pridávame aj televíznu seriálovú tvorbu.

Nasledujúci rebríček desiatich seriálov sme zostavili na základe preferencií ich samotných divákov a fanúšikov, ktorí sa ich zároveň rozhodli aj ohodnotiť na známom portáli ČSFD. Čo prekvapí, je fakt, že mnohé z nich stihnete zhliadnuť aj v priebehu dvojtýždňového vianočného voľna. Pokiaľ teda nemáte vyhliadnutý žiadny sviatočný film, ktorý musíte nutne vidieť a nebude vám vadiť, keď budete celý čas zlezení pod dekou pri seriáloch, rozhodne dajte šancu niektorému z tých nižšie.

Ktoré sú teda v desiatke najlepších seriálov roka 2019 podľa fanúšikov a užívateľov webu ČSFD?

Rozhovory s vrahom: Výpoveď Teda Bundyho / Conversations With a Killer: The Ted Bundy Tapes (82,5 %)

Jeho príbeh pozná takmer každý. Bol námetom mnohých filmov, dokumentov i literárnych diel. A aj roky po smrti dokáže fascinovať na všetkých frontoch. Šokujúci portrét neslávne známeho masového vraha Teda Bundyho „po svojom“ spracoval v štvordielnom dokumente aj Netflix. V réžii Joea Berlingera (Záhada Blair Witch 2) tak vznikol dokumentárny cyklus zložený z rozhovorov, archívnych záberov a audio nahrávok, ktoré vznikli priamo v jeho cele smrti.

Sexuálna výchova / Sex Education (85 %)

V roku 2019 svoju novú seriálovú seriálovú závislosť od Netflixu dostala aj mladšia cieľovka. Na prekvapenie všetkých sa ale pri sledovaní prvej 8-dielnej série komediálneho teenagerského seriálu Sex Education zabavia aj staršie ročníky.

Britský seriál z tvorcovskej dielne Laurie Nunn, pre ktorú je tento projekt televíznym debutom, rozpráva príbeh stredoškoláka Otisa, ktorý síce má nedostatok sebavedomia, no vďaka matke – sexuálnej terapeutke – dokáže komukoľvek pomôcť vyriešiť jeho intímny problém. Jeho spolužiačka Mae, ktorá v jeho schopnostiach vidí určitý potenciál finančného zisku, mu preto navrhne, aby si v škole otvoril sexuálnu poradňu.

Sex Education prekvapí originálnym britským humorom i zaujímavými charaktermi postáv, v neposlednej rade ale aj skvelým hereckým obsadením. Hlavného hrdinu stvárňuje 22-ročný Asa Butterfield (Chlapec v pruhovanom pyžame, Enderova hra), jeho matku si strihla Gillian Anderson (áno, agentka Scullyová z kultových Aktov X).

The Mandalorian (85,6 %)

Na prvý hraný seriál zo sveta Star Wars čakali skalní fanúšikovia tohto kultu desiatky rokov. S príchodom novej streamovacej služby Disney+ sa napokon dočkali. The Mandalorian sleduje príbeh osamelého lovca odmien Dyna Jarrena (Pedro Pascal), ktorý cestuje naprieč galaxiou a zarába na hľadaní osôb či rôznych iných bytostí. Po tom, čo vezme prísne tajný kšeft zisťuje, že to, čo mal nájsť a odovzdať do rúk padlého Impéria, je omnoho cennejšie, ako si spočiatku myslel. To rozpútava sled nečakaných udalostí, ale aj celkom nový lov – nielen na zvláštnu a mimoriadnu bytosť, ktorú sa lovec z radu Mandalorianov rozhodol chrániť, ale aj na neho samotného.

The Mandalorian ťaží predovšetkým z úspešnej značky Star Wars, no rozpráva celkom iný príbeh a to fanúšikom kultovej ságy v tomto svete nesmierne chýbalo. Doposiaľ sa totiž všetkých desať snímok točilo len okolo rodu Skywalkerovcov a postáv, ktoré sme spoznali v celovečerákoch. Hraný seriál tak môže svoju pozornosť upriamovať aj na neprebádané kúty galaxie a dostať do povedomia ďalšie postavy.

Streamovacia služba spoločnosti Disney je so seriálom nesmierne spokojná a po úvodnej 8-dielnej sérii si rovno objednala aj druhú, za ktorej scenárom bude opäť stáť režisér, scenárista a herec Jon Favreau (vidieť sme ho mohli v Avengers, novom Spider-Manovi či sitkome Priatelia).

Diabol od vedľa / The Devil Next Door (88,6 %)

Streamovacia služba Netflix bodovala zatiaľ s takmer všetkým, čo vyprodukovala. Okrem fiktívnych príbehov však v jej produkcii (a knižnici) možno nájsť aj množstvo pútavých dokumentárnych filmov či seriálov. Ďalším z radu obľúbených aj u česko-slovenských divákov bol príbeh starého pána z Clevelandu. Toho postavili pred súd v Izraeli, pretože kedysi bol dozorcom v nacistickom koncentračnom tábore.

Príbeh muža, ktorého v časoch 2. svetovej vojny prezývali Ivan Hrozný, podľa mnohých divákov pripomína dokumentárny seriál Making a Murderer, ktorý sa taktiež stal na Netflixe hitom. Dej tohto dokumentu o Johnovi Demjanjukovi je však o to mrazivejší, že aj pod jeho dozorom zomreli tisícky (ak nie aj viac) nevinných ľudí.

Päť dielov dokumentárneho cyklu z dielne Netflixu ocenia nielen milovníci príbehov 2. svetovej vojny, ale aj tých, ktorí radi sledujú zložité súdne procesy. Len máloktorá takáto žánrovke vás bude držať v napätí tak, ako Diabol od vedľa.

The Boys (88,1 %)

Aby to celé nebolo len o Netflixe či HBO, svojou, ale musíme uznať, že mimoriadne vydarenou, troškou do zoznamu najlepších seriálov prispela aj streamovacia služba Amazon Prime. Na tejto platforme sa uprostred leta objavila seriálová adaptácia úspešnej komiksovej série The Boys, ktorá už po zverejnení prvých upútavok naznačovala, že sa hitom stane. A predpovede sa naplnili ešte viac, než každý očakával.

Superhrdinský akčný seriál z tvorcovskej dielne Erica Kripkeho (fanúšikovia seriálov ho poznajú ako muža, ktorý dal svetu nadprirodzený seriál Supernatural, či horor Boogeyman) je však niečím úplne iným, než od projektu založenom na komiksoch očakávate.

The Boys je síce o superhrdinoch, no tí nerobia veci, ktoré od nich každý očakáva. Navyše, nemajú problém nadávať, mať sexuálne narážky a sú drsnejší, než ich „kolegovia“ z veľkého plátna. Aj aj preto je seriál The Boys tým najlepším z komiksových žánrov, čo sa v prostredí „televíznej produkcie“ tento rok udialo.

Samotný seriál je zasadený do sveta, kde sú ľudia so superschopnosťami známi verejnosti ako hrdinovia, ktorých vlastní korporátna spoločnosť Vought International, vďaka ktorej majú takíto ľudia prácu a firma na ich skutkoch zarába. Mnoho z nich je ale aerogantných a nebránia sa ani korupcii. V centre pozornosti seriálu stoja dva tímy superhrdinov: tým prvým je skupina Seven – prvotriedny tím superhrdinov a skupina Boys, ktorá sa snaží udržať skorumpovaných hrdinou pod kontrolou.

Totáln! Sezona (92 %)

Na svoje si v roku 2019 prišli aj fanúšikovia športu. 8 epizód dokumentárneho seriálu Totáln! sezona je určený fanúšikom futbalu, predovšetkým legendárneho pražského klubu SK Slavia Praha.

Tento dokument voľne nadväzuje na dokument Spolu jsme silnější, ktorý vznikol pri príležitosti majstrovského titulu z roku 2017. Ten sa ale vtedy viac zaoberal fenoménom azda najznámejšieho českého futbalového klubu z pohľadu fanúšikov a histórie. V prípade nového osemdielneho dokumentu sa však autorská dvojica Michal Býček a Petr Končal rozhodla prežiť celú jednú sezónu ako súčasť A-tímu. Všetko podrobne zaznamenali a fanúšikom predstavili svoju víziu toho, ako to v zákulisí slávneho klubu vyzerá.

Prekvapenie pre fanúšikov sa napokon naozaj vydarilo, o čom svedčia aj mimoriadne pozitívne hodnotenia fanúšikov na ČSFD, ktoré tento seriál vyšvihli do prvej desiatky toho najlepšieho, čo medzi seriálmi v roku 2019 vzniklo. A musíme povedať, že právom. Dokumentárny seriál Totáln! sezona nájdete na YouTube kanále TV Slavia.

Formula 1: Túžba po víťazstve / Formula 1: Drive to Survive (93,7 %)

Okrem futbalového dokumentu tiež milovníkov športu, tentokrát v odvetví rýchlych áut, potešila aj tohtoročná britská novinka mapujúca svetový šampionát Formule 1 v roku 2018. Táto desaťdielna séria vznikla v spolupráci streamovacej služby Netflix a samotnej Formule 1 a jej výkonnými producentmi bola trojica James Gay-Rees, Paul Martin a Sophie Todd.

Pokiaľ patríte k fanúšikom najslávnejších automobilových pretekov na svete a chcete nahliadnuť do zákulisia, kam sa bežnému smrteľníkovi zrejme nikdy nepodarí nahliadnuť, je tento britský dokument pre vás ako stvorený.

A ak by pre vás 10 epizód bolo málo, tak vás možno zároveň poteší aj informácia, že Netflix si objednal aj výrobu druhej série, ktorá bude mať premiéru v roku 2020. Tunajší fanúšikovia tomuto dokumentu udelili na ČSFD také skvelé fantastické hodnotenia, že sa projekt dostal nielen medzi najlepšie seriály tohto roka, ale aj do rebríčka najlepšie hodnotených seriálov databázy vôbec, kde mu (zatiaľ) patrí 16. miesto.

Naša planéta / Our Planet (96 %)

Streamovacia služba Netflix tento rok svojim predplatiteľom ponúkla tisícky minút (ak nie aj viac!) pútavého obsahu, medzi to najlepšie podľa tunajších fanúšikov však jednoznčane patria dokumentárne seriály z ich produkcie.

Jedným a najlepším z nich je podľa užívateľov webu opäť 8-dielny dokument Our Planet, ktorý vznikol pod taktovkou režiséra Adama Chapmana, ktorý je zároveň aj jeho producentom.

Our Planet je veľkolepým a nesmierne ambicióznym dokumentom, ktorý približuje krásu našej planéty, pričom zároveň odhaľuje a upozorňuje, ako klimatické zmeny a otepľovanie Zeme ovplyvňuje všetko živé na nej.

Dokumentárnemu seriálu s veľmi aktuálnym odkazom okrem dych vyrážajúcich záberov, samozrejme, nechýba ani fenomenálny komentár, ktorý nahovorila legenda známych dokumentov (nielen) z dielne BBC, sir David Attenborough.

Černobyľ / Chernobyl (96,3 %)

Treba tento seriál vôbec nejako bližšie predstavovať? V čase jeho vysielania na stanici HBO sa slovo Černobyľ skloňovalo takmer na každom rohu (a nielen v internetovom prostredí). Popularita seriálu bola taká silná, že Ukrajine sa podarilo naštartovať a zvýšiť turistickú atraktivitu krajinu o desiatky (ak nie aj stovky) percent nahor.

Smutná tragédia, ktorá zasiahla aj vtedajšie Československo a o ktorej paradoxne mnoho mladých zo súčasnej generácii ani len netušilo, že sa odohrala, v 5-dielnom spracovaní od HBO nadchla nielen skutočnými príbehmi hrdinov, ktorí katastrofu likvidovali, ale aj vizuálom. A, samozrejme, nevyhla sa ani kontroverzii. Jestvuje totiž viacero verzií toho, ako sa jedna z najväčších jadrových katastrof v dejinách ľudstva odohrala. A keďže samotných Rusov americký Chernobyl naštval, rozhodli sa svoju, zaručene pravdivú, verziu spracovať po svojom. Príbeh o tom, ako sa do sovietskeho Černobyľu dostal americký agent, ktorý to celé odpálil, pretože chcel republiky Sovietskeho zväzu sabotovať, sa dostane do vysielania v seriálovom spracovaní zrejme v roku 2020.

Seven Worlds, One Planet (99 %)

Ak si niekto myslel, že to najlepšie, čo vo svete (nielen) televíznych seriálov v roku 2019 vzniklo, bude nejak overené časom a už sme celú jednu sériu mohli vidieť, mýlil sa. Novinka z dielne BBC s pútavým komentárom Davida Attenborougha, podmanivou titulkovou hudbou od Hansa Zimmera a hudbou priamo v seriáli od Jacoba Shea, predstavuje Zem z pohľadu siedmich rôznych svetov, ktorými sú v tomto prípade kontinenty našej planéty.

Každá epizóda predstavuje jeden kontinent z nezvyčajného ohla pohľadu a výslednému dielu sa naozaj nedá nič vytknúť. Je to dokonalosť sama o sebe, o čom svedčia aj skvelé výsledky sledovanosti a v neposlednej rade aj hodnotenia užívateľov nielen na ČSFD, ale aj na portáli Rotten Tomatoes, kde tomuto dokumentárnemu eposu svieti percentuálne hodnotenie 100 %.

dokumentárny cyklus o našom svete sa začal vysielať 27. októbra 2019 a vznikal v koprodukcii spoločností BBC (BBC Natural History Unit, BBC Studios, BBC America, nemeckej stanice ZDF, francúzskej France Télévision, Tencent Penguin Pictures a CCTV-9). Na jeho výrobe pracovalo viac ako 1500 ľudí, ktorí jednotlivé epizódy nakrúcali počas 1794 dní na 92 miestach a v 41 krajinách sveta. A výsledok stojí naozaj za zhliadnutie.