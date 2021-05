Netečie v nich krv, no aj tak vás vydesia do špiku kostí: 10 hororov, ktoré nebudujú napätie na nechutnostiach

V hororovom žánri má každý divák rád niečo odlišné. Niekto vyžaduje prekvapivé konce, ktorým predchádza dej plný zvratov a ľakačiek. Iný sa zas vyžíva, keď obrazovkou pretekajú hektolitre krvi a scény sú plné násilia a nechutností.

Milovníci krvi si v tomto článku na svoje neprídu. Za to tí, ktorí sa zaobídu aj bez gore záberov, možno budú viac ako potešení. Nasledujúca desiatka hororov totiž strach a napätie v divákoch vyvoláva úplne inak – najmä budovaním napätia.

Záhada Blair Witch (The Blair Witch Project)

Náš výber hororov, ktoré divákov vystrašia nie krvou, ale desivými výjavmi, začíname azda najpamätnejším zástupcom. Záhada Blair Witch patrí ku klenotom hororového žánru a právom jej patrí prívlastok najstrašidelnejšieho hororu, aký kedy v kinematografii vznikol.

Divákov straší neviditeľným zlom, ktoré trojica študentov-dokumentaristov zachytila na kameru vo svojom filme. Stratia sa v prekliatom lese a veria, že po nich ide desivá bosorka. Ich výlet do lesov v Marylande sa v priebehu jednej noci mení na boj o holý život, keď sa stratia a idú po nich neviditeľné temné sily.

Záhada Blair Witch spopularizovala subžáner found footage hororov a stala sa kultom vďaka do detailov premyslenej reklamnej kampani, ktorá ju sprevádzala. Nízkonákladový horor propagovali tvorcovia tak, že do médií pustili príbeh o trojici stratených študentov, ktorí išli nakrúcať školský projekt o bosorke do hôr. Stratili sa a po roku sa ich videozáznam našiel. Ten napokon uviedli ako celovečerný film do kín a mnohí si mysleli (a dodnes myslia), že to, čo vidíme na obrazovke, je realita. V skutočnosti ale ide len o veľmi dobre premyslený koncept.

Kruh (The Ring)

Kto by to bol povedal, že aj americký remake japonského originálneho hororu o videokazete, ktorú keď si pozriete, do týždňa je po vás, dokáže medzi divákmi tak uspieť. Mnohí dokonca tvrdia, že americký Kruh je ešte lepší než jeho pôvodná japonská verzia.

Ani v tomto prípade tvorcovia nemuseli na vystrašenie divákov použiť nechutné zábery odtrhnutých končatín a hektolitre umelej krvi. Stačil naozaj dobrý námet a predmet, ktorý v tej dobe vlastnil doma takmer každý – videokazetu. Táto je však iná – je plná desivých výjavov a po jej dopozeraní vám zazvoní telefón (pevná linka!), v ktorom vám hlas mŕtveho dievčaťa oznámi, že do siedmich dní umriete. Originálne, desivé a funguje to dokonca aj dnes, kedy si na video a videopožičovne spomenie už len málokto.

Tí druhí (The Others)

Za nás jeden z najlepších hororov tohto storočia, ktorý sa navyše odohráva v pomerne ponurých časoch a v ešte ponurejšom rodinnom vidieckom sídle. Aj v tomto prípade tvorcom postačil neokukaný námet okorenený nečakaným záverom, pri ktorom nebola potrebná prakticky ani kvapka umelej krvi či nechutných záberov.

Duchársky horor odohrávajúci sa po 2. svetovej vojne niekde v Británii rozpráva príbeh o žene (Nicole Kidman) a jej dvoch deťoch, ktoré majú zriedkavú alergiu na slnečné svetlo. Preto v ich dome platia prísne pravidlá pre každého jedného obyvatelia usadlosti. Divnú chorobu však strieda strach, keď sa v sídle začnú po príchode troch pomocníkov diať zvláštne veci a vyzerá to tak, že ide o duše zosnulých. Alebo je to celé inak?

Vtáky (The Birds)

Majster napätia Alfred Hitcock divákom naservíroval niekoľko desivých filmov, no pri väčšine z nich sa s nechutnými scénami plnými krvi vôbec nemusel zapodievať.

Samozrejme, tak ako v každom inom filme, aj tu nejaká tá krv je, nie je jej však také množstvo, že by jej bolo až priveľa. Hitchcock svoj film Vtáky vystaval na tom, že pohľad na kŕdle vtákov na oblohe je nesmierne krásny a fascinujúci. Všetko sa ale mení v momente, keď ten istý a prenádherný kŕdeľ vtákov znenazdajky na ľudí na zemi začne zhora útočiť. A ich zobáky môžu dokonca byť ostrejšie, než sa na prvý pohľad zdá.

Paranormal Activity

Nepatrí síce medzi najvydarenejšie a tvorcovia celú pointu námetu pokazili ďalšími dielmi, aj v tomto prípade ide o pomerne originálny námet, ktorý dokázal divákov vydesiť veľmi ľahko a jednoducho. Stačilo pár duchárskych záberov a hit bol prakticky na svete. O čom Paranormal Activity je, netreba zvlášť písať. Napokon o ňom najviac napovie (a bez spoilerov) už samotný trailer, ktorý nájdete nižšie.

Poltergeist

Slávny duchársky horor Poltergeist svojho času dokázal vydesiť každého jedného diváka. Dnes sa mu to už – aj vzhľadom na rok výroby – zrejme nepodarí. Pozoruhodné je, že režisér, ktorý za ním stál, sa tentokrát zaobišiel bez hektolitrov krvi v porovnaní s Texaským masakrom motorovou pílou (The Texas Chainsaw Massacre), ktorý ho preslávil.

Poltergeist režiséra Toba Hoopera a producenta Stevena Spielberga rozpráva príbeh o živote jednej americkej rodinky, ktorej pokojné spolunažívanie v dome na predmestí naruší sila z podsvetia, ktorá sa tam zabýva. Spočiatku boli v dome duchovia len dvaja, potom sa ale celý príbytok zmenil doslova na strašidelný zámok.

Ako hovorí český distribútor tohto filmu: “Poltergeist je fascinujúci, hrôzostrašný a hlavne dynamický film, ktorý vás zaočkuje konskou dávkou napätia.”

Creep

Ďalší z radov „found footage“ hororov, ktorý rozpráva príbeh kameramana v núdzi. Ten vezme divnú ponuku práce – má za nemalý zárobok natočiť posledné dni muža chorého na rakovinu. Neznámy muž mladého kameramana berie na jeho najintímnejšie miesta a ich spoločnou úlohou je nakrútiť zábery, ktoré neskôr uvidí syn chorého chlapíka. Mladík si ale čoskoro uvedomuje, že jeho objednávateľ je psychicky chorý a môže byť posledným človekom, ktorý ho kedy uvidí nažive.

Neutečieš (It Follows)

Tak trochu horor, tak trochu len o niečo strašidelnejší mysteriózny film, v ktorom veľa nechutných a krvavých záberov nenájdete.

Hlavnou hrdinkou tohto filmu je 19-ročná Jay, ktorá sa po príjemnej chvíľke na zadnom sedadle auta so sympatickým mladíkom ocitne zviazaná na stoličke uprostred opustenej továrne. Mladík ju zozadu pozoruje a čaká na okamih, kedy sa objavia démoni – pre neho to všetko skončí a pre ňu, naopak, začne. Démoni, na ktorých čaká, sú totiž súčasťou prekliatia, ktoré si obete navzájom predávajú prostredníctvom sexu. Pre Jay sa tak napokon pomerne sľubný večer končí hotovou nočnou morou – stáva sa súčasťou kliatby, ktorú musí poslať ďalej, inak nemusí prežiť. A démoni sú s ňou na každom kroku…

Invázia zlodejov tiel (Invasion of the Body Snatchers)

Horory nakrútené v 70. a 80. rokoch 20. storočia sú právom považované za to najnechutnejšie, čo v kinemtagorafii vyšlo. Hororoví tvorcovia sa totiž doslova vyžívali a pretekali v tom, kto dokáže nakrútiť ten najnechutnejší film.

V roku 1978 ale do kín prišla snímka, ktorá nemala ani krv, ani nechutné scény. Svoju atmosféru budovala na podivných rastlinách, ktoré rastú cez noc a po ich odtrhnutí sa tí, ktorí si to dovolili, menia na mimozemšťanov neschopných akýchkoľvek emócií. Rastliny, ktoré totiž na rôznych miestach rastú, sú dielom neznámej civilizácie, ktorá sa rozhodla, že pozemšťanov premení na svoj obraz, a to obzvlášť krutým spôsobom – nahradia ho dokonalým klonom. A, áno, dokážu to bez prelievania krvi na obraze.

Rosemaryino dieťa (Rosemary’s Baby)

No schválne, ako by ste sa asi cítili, keby vám bol niekto povedal, že dieťa, ktoré nosíte pod srdcom, bude synom samotného diabla? Rosemaryino dieťa je ďalším a posledným skvelým príkladom filmu, ktorý nepotrebuje nechutné scény na to, aby vyľakal svojich divákov. Stačia mu na to najmä veci, ktoré vlastne ani nie sú zobrazené a divák si ich musí domyslieť.

Kultový horor z roku 1968 je postavený na tom, že diváci si to najhoršie musia domyslieť často úplne sami, a aj preto ho mnohí považujú za jeden z najdôležitejších hororov všetkých čias.

Hlavnou postavou je Rosemary, ktorej sa po večierku v bytovke, kam sa aj s manželom prisťahovali, sníval v noci divný sen. V ňom sa jej zdalo, že bola zavlečená do akejsi orgiastickej spoločnosti, tam ju pripútali na lôžko a zvláštny netvor ju znásilnil. Keď sa v jej živote ale začnú diať nesmierne podivné veci, začne premýšľať, či to bol predsa len sen. O to horšie pre ňu je to, keď si uvedomí, že to všetko bola napokon skutočnosť…