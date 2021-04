Príbeh muža, ktorý sa stal predlohou Shreka: Nevyliečiteľná choroba wrestlera znetvorila a pripravila ho o život

Kto by ho nepoznal? Zelený zlobor Shrek a jeho priatelia – rozprávajúci Oslík a manželka Fiona a množstvo ďalších známych aj menej známych rozprávkových postavičiek – sa filmovým divákom predstavili v unikátnom animáku už pred dvadsiatimi rokmi. Doposiaľ si mnohí mysleli, že ide o originálny počin tvorcov z produkčnej spoločnosti DreamWorks. Je to ale trochu inak.

Príbeh animovaného filmu Shrek a aj jeho ďalších troch pokračovaní už istotne pozná každý. Čo je však mnohým menej známe, sú okolnosti vzniku samotného príbehu. Pri príležitosti 20. výročia premiéry vôbec prvého celovečerného animáku Shrek, sme sa rozhodli pozrieť na to, čo stálo za inšpiráciou jeho vzniku.

Film inšpirovaný obrázkovou detskou knihou

Na počiatku každého jedného filmu je pútavý námet, s ktorým tvorcovia utekajú do produkčných spoločností. Ten je buď originálny alebo adaptovaný z iného zdroja. A rovnako to bolo aj pri Shrekovi.

Na počiatku totiž nebol tak úplne nápad filmových tvorcov, ale karikaturistu Williama Steiga. Ten sa preslávil ako kreslič zábavných príbehov v prestížnom magazíne The New Yorker a v roku 1990 vydal obrázkovú detskú knižku s názvom Shrek!. Tá sa síce s až takým celosvetovým úspechom nestretla, svojich fanúšikov si našla.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Dead Beat Film Society (@deadbeatfilmsociety)

Len o rok neskôr príbeh zeleného zlobra padol do oka aj filmárom, avšak tí sa knižnej predlohy veľmi nedržali. Knižka totiž rozpráva na zhruba 30 stranách celkom iných príbeh, než film. Práva na sfilmovanie príbehu kúpil najskôr hviezdny režisér Steven Spielberg, ktorý chcel z obrázkovej knihy spraviť “tradičný” animák bez použitia 3D animácie. Jeho produkčná spoločnosť Amblin však dlho váhala, až sa napokon námetu vzdala v prospech DreamWorks. O čom je film, je všetkým známe. Kniha však bola o čosi rozdielnejšia.

Z rodného močiara ho vyhodili rodičia

Škaredé zelené monštrum menom Shrek sa v knižke vyžíva v tom, že svojou odpudivosťou spôsobuje utrpenie iným. Po tom, čo dovŕši vek dospelosti, sa jeho rodičia rozhodnú ho doslova vyhodiť z jeho rodnej močariny. Putuje teda svetom a čoskoro natrafí na čarodejnicu, ktorá mu výmenou za jeho vzácne vši vyveští budúcnosť.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Rollo Descendant (@rollo.descendant.memes)

Pomocou magických slov sa zoznámi so somárom, ktorý ho vezme na hrad, kde Shrek bojuje s rytierom a zachráni princeznú, ktorá je ešte škaredšia než on. Počas cesty na hrad, samozrejme, stretáva rôzne rozprávkové bytosti, čo sa napokon premietlo aj so základnou premisou knižnej predlohy do filmovej podoby príbehu. Tvorcovia sa však vo filme rozhodli poňať príbeh trošku inak, a teda tak, ako je nám všetkým dôverne známy.

Filmárov nečakala ani náhodou jednoduchá práca. Na vytvorenie celovečerného Shreka totiž bola využitá 3D animácia. Ako teda spraviť z hlavného hrdinu odpudivú, no sympatickú postavu?

Wrestler inšpiráciou pre filmového Shreka

Kresliči sa rozhodli hľadať inšpiráciu okrem fantázie aj v skutočnom svete a hovorí sa, že predlohou filmovému Shrekovi bol známy francúzsky wrestlingový zápasník Maurice Tillet, prezývaný aj Francúzsky anjel.

Tillet už svojou postavou bol mohutným mužom, ktorý však za to, aké mal proporcie, nemohol. Vyvinula sa uňho totiž hormonálna porucha zvaná akromegália, ktorá sa prejavuje nadmernou produkciou rastového hormónu somatotropínu v hypofýze, čo neutícha ani v období dospelosti.

Akromegália spôsobuje zväčšovanie koncových častí tela, ale aj vnútorných orgánov, čo môže nepriaznivo ovplyvniť celý organizmus a môže byť tiež príčinou vážnych zdravotných komplikácií.

Choroba ho napokon stála život

Tilletovi tak kosti neustále rástli a menilo mu to nielen stavbu tela, ale aj tváre a prakticky ho to menilo na – v očiach niektorých ľudí – monštrum. Maurice sa ale nevzdával a tento hendikep využil vo svoj prospech. Stal sa z neho profesionálny wrestler reprezentujúci Spojené štáty americké. Vyhral niekoľko zápasov a stal sa slávnym. Žiaľ, jeho nevyliečiteľná choroba mu dlhý život nedopriala. Zomrel 4. septembra 1954 na infarkt po tom, čo sa dozvedel o smrti svojho trénera.

Vďaka víťazstvám i tomu, ako vyzeral, však Maurice vstúpil do dejín a stal sa pre filmových tvorcov inšpiráciou. Tí však to, že sa jeho podobizňou inšpirovali, nikdy nepotvrdili. Podľa nich vzniklo niekoľko možných návrhov, ako by Shrek v slávnom animovanom filme mohol vyzerať. Pri pohľade na Mauricove fotografie však nejeden uzná, že z neho v Shrekovi niečo predsa len je.