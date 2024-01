Nestarnúci Andy či explodujúce potrubie: Týchto 10 chýb vo filme Vykúpenie z väznice Shawshank prehliadol takmer každý

Tento rok to bude už 30 rokov, odkedy jeden z najikonickejších filmov v hlavnej úlohe s Morganom Freemanom a Timom Robbinsom uzrel svetlo sveta. Vykúpenie z väznice Shawshank (The Shawshank Redemption) patrí medzi najlepšie hodnotené aj na ČSFD, v súčasnosti je dokonca na samom vrchole rebríčka. Ako iné filmy, ani tento ale nie je dokonalý a tvorcovia sa pri natáčaní dopustili niekoľkých chýb, ktoré ste možno prehliadli.

V článku sa dozviete aj: ako Andy cestoval v čase;

čo nesedelo na jeho úteku z väzenia;

na čo tvorcovia celkom zabudli;

aký nastal problém s rekvizitami.

Explodujúce potrubie

Aby sa Andy (Tim Robbins) dostal z väznice Shawshank, musí preliezť dlhú trasu cez kanalizačné potrubie. Vyčkáva na správny moment, kedy začuje hrmenie počas búrky, aby mohol udierať kameňom do potrubia a urobiť tak doň dieru. Napokon sa mu to podarí a z potrubia vystrekne gejzír fekálnej hmoty. Podľa webu Screenrant je to ale nezmysel. Potrubie totiž nie je celkom plné, ako je možné vidieť na ďalších záberoch, kde sa v ňom Andy plazí a nie je ani pod tlakom, aby sa vytvoril taký gejzír. Navyše, naozaj by bolo vyrobené z materiálu, ktorý by dokázal tak ľahko poškodiť a neporaniť si pritom ruku?

Zabudlo sa na autá

Ako píše web What Culture, na začiatku filmu režisér Frank Darabont použije niekoľko skvelých leteckých záberov väznice Shawshank, aby poskytol predstavu o veľkosti a rozsahu miesta, v ktorom divák strávi väčšiu časť nasledujúcich dvoch hodín a vyše dvadsiatich minút. Práve na týchto záberoch je v tráve údajne viditeľný tieň helikoptéry, ktorý by tam ale nemal byť. Ak sa pozorne pozriete, všimnete si v diaľke aj zopár moderných áut, ktoré sa do obdobia, v ktorom sa dej filmu odohráva, jednoducho nehodia.

Ako sa plagát prilepil späť na stenu

Web Movie Mistakes upozornil na chybu, ktorú mnohí diváci prehliadli a možno ste si to nevšimli ani vy. Keď po Andyho úteku príde do jeho cely dozorca, plagát zakrývajúci otvor je pripevnený na všetkých štyroch rohoch. Je nemožné, aby Andy riadne prilepil na stenu plagát po tom, ako sa vtesnal do malého otvoru v stene.

Andy nestarne

V čase, keď sa film dostáva do záverečnej časti, strávil Andy za mrežami už takmer 20 rokov. Počas pobytu vo väzení musel čeliť takým veciam, ako je brutálne násilie, podvýživa, množstvo stresu, ale, samozrejme, aj plynutie času. Všetky tieto faktory by si na človeku s absolútnou istotou vybrali fyzickú daň. Zdá sa ale, že Andyho sa to netýka. Maskéri tie takmer dve desaťročia na Andyho tvári akosi zabudli pridať a vyzerá takmer rovnako ako v deň, keď ho do väzenia priviedli (aj keď v istom momente mu, hoc len na chvíľu, pridajú pár šedín).

Biblia mení farbu

Niekedy sa vo filmoch objavujú skutočne zbytočné chyby. Príkladom je Biblia, ktorá z jedného momentu na druhý mení farbu. Keď dozorcovia vchádzajú do Andyho cely, aby ju prehľadali, číta si čistú Bibliu s modrým obalom. Vyzerá v podstate ako nová. Keď sa ho riaditeľ pýta na jeho obľúbené biblické verše, Biblia je zrazu podľa Screenrant veľmi zreteľne špinavá, stará a v čiernej väzbe. Aby sa chybe tvorcovia vyhli, stačilo používať ako rekvizitu len jednu a tú istú knihu a nie viacero Biblií.