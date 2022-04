Nešlo o bežný asteroid: Zverejnili tajné dokumenty o objekte, ktorý preťal oblohu rekordnou rýchlosťou

Udialo sa to ešte v roku 2014. Oblohou nad Papuou-Novou Guineou vtedy preletela ohnivá guľa. Mnohí si mysleli, že išlo len o bežný asteroid. Americké vesmírne veliteľstvo (USSC) vtedy začalo tento incident skúmať, pričom veľa zo zistených informácií bolo pred verejnosťou utajených. Teraz ale nastal zlom a dokumenty boli odtajnené.

Išlo o rýchlo pohybujúci sa objekt z iného hviezdneho systému, znejú závery vyšetrovania výbuchu ohnivej gule v roku 2014 na oblohe nad Papuou-Novou Guineou.

Objektom, ktorý na oblohe explodoval, bol malý meteorit s priemerom len 0,45 metra. Do zemskej atmosféry narazil 8. januára 2014 po tom, čo naprieč vesmírom letel rýchlosťou viac ako 210 000 kilometrov za hodinu! O odtajnených dokumentoch informuje viacero vedeckých webov, vrátane portálu Science Alert.

Práve rýchlosť malého meteoritu vedcov doslova fascinuje. Tento objekt totiž ďaleko presiahol priemernú rýchlosť meteorov, ktoré letia našou slnečnou sústavou.

Ďalším prekvapením vyplývajúcim z vyšetrovania je fakt, že objekt nepochádza z našej sústavy ani z iného blízkeho teritória. Ide tak o medzihviezdny objekt a s najväčšou pravdepodobnosťou o prvý, ktorý vôbec do Zeme narazil.

Tieto skutočnosti ľudstvo ale doposiaľ nemalo stopercentne potvrdené, aj keď predmetná správa bola spísaná ešte v roku 2019. Nebolo to možné z dôvodu, že americká vláda tieto informácie tajila. Analýza, ktorú zverejnil na sociálnych sieťach aj generálporučík a zástupca veliteľa USSC John E. Shaw, však jednoznačne potvrdila, že objekt, ktorý nad Papuou-Novou Guineou explodoval, dokonca predčil aj objavenie objektu Oumuamua. O tom sa hovorí ako o prvom medzihviezdnom objekte v našej sústave. Objavený ale bol až tri roky po tom, čo malý meteorit v zemskej atmosfére vybuchol, teda v roku 2017.

5/ From the @AsteroidWatch tabletop exercise earlier this year, we learned that as long as the simulated asteroid was in the space domain, #USSPACECOM was the supported combatant command within the @DeptofDefense.

— U.S. Space Command (@US_SpaceCom) April 6, 2022