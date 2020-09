Neskoro, ale predsa: Trvalo takmer storočie, kým túto pohľadnicu doručili na správnu adresu

Predpokladáme, že každý z vás aspoň raz za život stratil trpezlivosť, keď mu vinou doručovateľskej spoločnosti neprišiel objednaný balík alebo očakávaný list načas. Samozrejme, je to pomerne normálne, že sa doručenie akejkoľvek pošty o pár dní oneskorí. Teraz si ale predstavte, že by vám pošta meškala takmer storočie.

Neskoro, ale predsa – tak by sa dal v skratke zhrnúť príbeh jednej pohľadnice, ktorá sa na správnu adresu dostala až po takmer sto rokoch od jej odoslania. Tú si vo svojej poštovej schránka našla obyvateľka amerického štátu Michigan, Brittany Keech, informuje web Unilad.

When Brittany Keech checked her mailbox one morning, it was flooded with the usual junk. But atop the pile of flyers and bills sat something that caught her eye: a tattered postcard — dated Oct. 29, 1920. My latest piece for @washingtonpost https://t.co/hGnoOJm9Zu

— Sydney Page (@sydneypage95) September 12, 2020