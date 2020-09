V Izraeli padala z neba marihuana: Zadarmo si ju mohol pozbierať, kto chcel. Opakovať sa to má každý týždeň

Aj keď je rekreačné užívanie marihuany v Izraeli čiastočne dekriminalizované, stále je zakázané a v prípade, že tu niekoho s touto ľahkou drogou chytia, hrozí dotyčnému tvrdý trest, ani to mnohým v jej požívaní nebráni. Práve naopak, marihuana je tu – asi ako v každej inej krajine – pomerne populárnou ľahkou drog. Aj preto sa ju snažia vládni predstavitelia zlegalizovať ešte viac. Napokon v Izraeli funguje aj niekoľko kuriérskych spoločností, ktoré marihuanu distribuujú.

A keďže práve kuriérske spoločnosti sa chcú pred zlegalizovaním a dekriminalizovaním marihuany riadne spropagovať pred zákazníkmi, vymýšľajú na to rôzne kreatívne marketingové kampane. Príkladom je marihuana zadarmo, ktorá v uliciach Tel Avivu doslova pršala z neba na obyvateľov rušného mesta, informuje web LAD Bible.

Marihuanový “dážď” každý týždeň

Marihuana v poctivo navážených 2-gramových balíčkoch padala na ľudí priamo z oblohy vďaka spoločnosti The Green Drones, ktorá si takto snažila spraviť promo. Samozrejme, keď si nič netušiaci obyvatelia známej izraelskej metropoly uvedomili, že to, čo na nich z nebá padá, je marihuana, okamžite sa snažili si nabrať z 2-gramových balíčkov čo najviac. Video z akcie si môžete pozrieť nižšie.

הזייה בכיכר רבין: רחפן הטיל מהשמיים עשרות שקיות של מריחואנה. מי שעומד מאחורי המיזם זאת קבוצה שמכנה את עצמה "הרחפן הירוק". בגלל שלא חישבו נכון את הרוח, רוב החומר התפזר על הכביש באבן גבירול. עוברי אורח נהנו מהשלל@ynetalerts pic.twitter.com/xeziJsH950 — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) September 3, 2020

Nezvyčajná propagačná kampaň však nezostala bez následkov. Podľa The Jerusalem Post boli zatknutí dvaja ľudia vo veku okolo 30 rokov.

Ani napriek tomu, že nejde práve o povolený spôsob propagácie, spoločnosť The Green Drones sa s ním nechystá skoncovať. Podobné akcie plánuje opakovať každý týždeň. Rozdeliť do niekoľkých balíčkov sa chystajú každý týždeň minimálne jeden kilogram marihuany, ktorý následne pomocou drona pustia zo vzduchu na zem. A, samozrejme, celkom zadarmo.

Izrael marihuanu vyváža aj do zahraničia

Marihuana je v Izraeli stále ilegálna a jej užívanie je možné len v niekoľkých prípadoch na medicínske účely. Tento rok však boli v izraelskom parlamente predložené dva návrhy zákonov – jeden za dekriminalizáciu marihuany a jeden za jej legalizáciu. Za oba zákony poslanci riadne zahlasovali a boli posunuté do ďalšieho čítania. To dáva občanom Izraela vieru v to, že v najbližšom období by sa tento štát mohol stať miestom, kde bude rekreačné užívanie marihuany plne legálne alebo aspoň zaň nebudú tak tvrdé postihy.

Izrael pritom v máji tohto roka tiež povolil vývoz lekárskej marihuany, čím si zabezpečil generovanie príjmov v objeme stoviek miliónov dolárov ročne, informovala vtedy TASR. Vývoz lekárskej marihuany bol pritom podpísany ešte v januári 2019.

V Izraelí pôsobí najmenej 8 spoločností, ktoré pestujú lekársku konopu a niekoľko ďalších firiem má byť zapojených do jej spracovania, distribúcie i marketingu.