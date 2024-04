Nerozhoduje len vláda a Robert Fico. Slovensko sa zbierkou pripojilo k iniciatíve Česka na nákup munície pre Ukrajinu

Slovensko sa pripojilo k iniciatíve českej vlády na nákup munície pre Ukrajinu. Informovalo o tom občianske združenie Mier Ukrajine a spresnilo, že česká vláda odštartovala celosvetovú iniciatívu na nákup munície, ktorú potrebuje Ukrajina.

Do zbierky sa zapojilo už viac ako dvadsať krajín. Ako organizácia pripomenula, slovenská vláda sa pridať odmietla. „Občianskou zbierkou chceme ukázať, že o tom nerozhoduje len vláda a premiér Robert Fico (Smer-SD). Sme presvedčení, že postoj vlády nereprezentuje väčšinu občanov. Sme si istí, že my, obyvatelia Slovenska, pomôcť chceme a vieme,“ vyhlásila organizácia. Na občiansku zbierku Munícia pre Ukrajinu – Keď nie vláda, posielame my môžu darcovia prispieť prostredníctvom webu www.municiapreukrajinu.sk.

Organizácia Mier Ukrajine upozornila, že ruská agresia sa zintenzívňuje a hrozí, že Ukrajine sa minie munícia. Podľa iniciatívy Ukrajina nebráni iba svoje územie, ale aj Európu a jej hodnoty založené na slobode a mieri. Marián Kulich z iniciatívy Mier Ukrajine uviedol, že mnoho Slovákov sa nestotožňuje s odmietnutím iniciatívy českej vlády. „Česká iniciatíva je jedinou cestou, ako Ukrajine brániacej sa omnoho silnejšiemu agresorovi v krátkom čase pomôcť s pre ňu životne dôležitou vecou, a tou je dostatok delostreleckej munície,“ dodal Kulich a priblížil, že cieľom verejnej zbierky je ukázať, že Slovensko nie je len o politických rozhodnutiach jednej vlády, ale o jeho obyvateľoch a ich vôli pomáhať.

Všetky peniaze z občianskej zbierky pôjdu na zakúpenie munície pre Ukrajinu. Cieľom zbierky Munícia pre Ukrajinu – Keď nie vláda, posielame my si za cieľ kladie vyzbierať postupne milión eur a prispieť tak podobnou sumou, akú darovala slovinská vláda. „Prvým míľnikom je suma 250-tisíc eur, pretože kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Po dosiahnutí prvého míľnika oznámime ďalší čiastkový cieľ a veríme, že spoločne sa dostaneme k sume, ktorá prvý míľnik niekoľkonásobne prekoná. Prvá zásielka munície podporená aj finančným príspevkom z našej zbierky sa môže dostať na Ukrajinu už v júni,“ doplnila iniciatíva.

Zbierku koordinuje iniciatíva Mier Ukrajine spolu s organizáciou Dárek pro Putina. Obe organizácie vlani spoločne vyzbierali 650-tisíc na slovenský odmínovač Božena pre Ukrajinu. Partnerom zbierky je aj iniciatíva All 4 Ukraine, vďaka ktorej sa na Ukrajinu dostali vozidlá pre záchranárov za vyše 1,5 milióna eur. Partnerom je aj darcovská platforma Donio.sk.