Ikonická budova v Kodani je v plameňoch. Časť sa zrútila, dym je vidieť na niekoľko kilometrov

Historická budova burzy cenných papierov v dánskom meste Kodaň je aktuálne v plameňoch. V dôsledku požiaru sa už zrútila aj veža tejto ikonickej stavby. O správe informuje agentúra Reuters.

V centre dánskej metropoly sú oblaky dymu a bolo vidno ľudí, ako bežia dnu v snahe zachrániť tamojšie obrazy.

🚨🇩🇰 Breaking – Denmark Fire

The historical landmark The Borsen Stock Exchange in Copenhagen, Denmark is on fire, built in 1625 you can see smoke bellowing from its rafters.

All around the World significant fires keep breaking out. pic.twitter.com/7Qntxbno1v

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) April 16, 2024