Nepôjde internet banking obľúbenej banky, TV a ani dôležitá služba štátu. Slovákov čakajú viaceré výpadky, prvý už dnes

Odstávky rôznych služieb, ako sú napríklad internet banking, internet či televízia, sú bežnou, hoci poriadne otravnou súčasťou každodenného života. Väčšinou síce trvajú len pár hodín, no Slovákom nebude počas nasledujúcich dní fungovať viacero dôležitých služieb, píše portál Zregiónu.sk.

Spoločnosť mBank nahlásila veľký výpadok svojich služieb na nedeľu 19. 11. 2023, v čase od 2:00 do 9:00, kedy nebude dostupný internet banking, mobilná aplikácia, platby kartou na internete, SMS, mLinka a systém žiadostí o produkty. Platby kartou na termináloch nepôjdu od 2:10 do 7:45.

Nepôjde ani Slovensko.sk

Výpadok čaká aj ústredný portál verejnej správy slovensko.sk., a to už dnes (15. 11. 2023), v čase od 20:00 do 20:30. “Dovoľujeme si vás informovať, že 15. novembra 2023 (streda) od 20.00 h do 20.30 h budú na portáli slovensko.sk vykonávané technické práce. Počas tejto aktivity môže dochádzať ku krátkodobým výpadkom prihlasovania na portáli slovensko.sk,” píše sa na stránke.

Ak máte zaplatenú službu Orange Doma, tak vedzte, že aj v tomto prípade vás čakajú menšie výpadky. Dôvodom sú plánované práce, ktoré na niekoľko hodín pripravia zákazníkov o internet či televíziu. Konkrétne už zajtra (16. 11. 2023), v čase medzi 6:30 a 16:30 je nahlásený výpadok v lokalite Štiavnik a od 7:30 do 17:30 zas v lokalite Koplotovce. Ak vám služby nebudú fungovať ani po tomto čase, operátor odporúča reštartovať svoje zariadenie.