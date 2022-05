Nemecko v noci čelilo viacerým tornádam a silnej víchrici. Na mnohých miestach došlo k obrovským škodám

Desiatky ľudí utrpeli v Nemecku zranenia pri silnej víchrici a viacerých tornádach, ktoré krajinu zasiahli v piatok večer.

Nemecká meteorologická služba (DWD) v sobotu potvrdila, že v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko na západe krajiny zaznamenali tri tornáda, a to v mestách Paderborn, Lippstadt a Höxter, informuje agentúra DPA.

Z Paderbornu hlásili 43 zranených, z nich troch vážne, uviedla v sobotu polícia pre DPA. Jednu osobu prepravili letecky do nemocnice v Bielefelde. V meste spôsobil víchor značné škody na budovách v obchodnej zóne.

NOW – Rare tornado rips through towns in North Rhine-Westphalia, Germany, during a heavy storm.pic.twitter.com/z8HBqXtoKc

— Disclose.tv (@disclosetv) May 20, 2022